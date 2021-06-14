Решение президента Владимира Зеленского о закрытии трех оппозиционных телеканалов не соответствует требованиям Европейского суда по правам человека. Об этом пишет итальянское издание The New Global Order, передает NewsOne.

Журналист обращает внимание, что свобода слова официально включена в Хартию основных прав Европейского союза, статья 11, и, поскольку Украина является ближайшим партнером Европейской политики соседства с 2014 года, жесткие меры Зеленского против плюрализма СМИ вызывают определенные опасения.

Как член Совета Европы Украина подписала Европейскую конвенцию о правах человека, выполнение которой охраняет Европейский суд по правам человека. Там есть так называемый трехчастный критерий, который используется при оценке вмешательства государства в свободу выражения мнения. Он состоит из трех условий: вмешательство предусмотрено законом; вмешательство направлено на защиту одного или нескольких из следующих интересов или ценностей: национальная безопасность, территориальная целостность; вмешательство необходимо для демократического общества. Тем не менее при детальном анализе становится понятно, что решение Зеленского не выдерживает ни один критерий.

«Данное решение вряд ли соответствует трем требованиям, установленным Европейским судом по правам человека, верно и то, что данный вопрос вряд ли укладывается в существующие судебные прецеденты. Поскольку президентский указ обжалован в суде, будет интересно узнать подробности позиции украинского правительства и посмотреть, дойдет ли дело до Европейского суда по правам человека», - подытожил автор статьи.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине» указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака, а также закрытии телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.