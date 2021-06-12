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Президент Украины Владимир Зеленский использовал все неконституционные инструменты для того, чтобы ограничить возможности оппозиции. Об этом заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью "112 Украина".

«Президент фиксирует ситуацию таким образом, что страна находится на грани катастрофы из-за российской агрессии, которая вот-вот произойдет. Поэтому не возмущайтесь тарифами, тем, что вакцинирование в заднице, что мы действуем против оппозиции любыми средствами, без закона и Конституции, потому что страна вот-вот окажется под пятой агрессора. Это очень удобное и эффективное средство, чтобы остаться при власти на неопределенное время», – отметил он.

Погребинский также считает, что окружение Зеленского убедило его в том, что он будет и второй, и третий срок.

«За последнее время было два крупных позорных акта для страны. Один – это чем закончилось судебное разбирательство по одному из дел Стерненко, который получил год условно. И второй позор – это голосование за недопущение прославления людей, причастных к разным нехорошим вещам во время Второй мировой войны. Вот так мы и живем», – добавил эксперт.

Напомним, 20 февраля Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
ForUm

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