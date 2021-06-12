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Офис президента вместе с Бигусом опять сели в лужу. Громкие обвинения в адрес Порошенко по поводу импорта электроэнергии из России в 2014-2015 гг. разбиваются в прах, если копнуть в историю вопроса. При этом сам Порошенко вчера в интервью на пальцах объяснил, какая ситуация была в 2014 году, как Медведчук спас Украину от замерзания в прямом смысле этого слова и как Коломойский с одобрения Зеленского зарабатывает десятки миллионов долларов на закупках электроэнергии у России. Об этом сообщает «Перший незалежный».

Бигус утверждает, что Медведчук имел отношение к переговорам по импорту электроэнергии из России. В принципе это не секрет. Осенью 2014 года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, угольные склады были пустыми, стране грозил блэкаут и замерзание.

«Когда в ноябре - декабре у тебя отключают электроэнергию, это означает, что ты не просто посидишь два часа без света, либо не будет работать холодильник, а ты будешь сидеть без света и, соответственно, без электроэнергии, ты будешь сидеть без тепла, так как насосы не работают и тебе не смогут подать тепло, ты будешь сидеть без газа. Ты просто замерзнешь», - говорит Порошенко о том времени.

Медведчук помог украинской власти найти решение и договориться с Кремлем - будет двойное соглашение: Россия продает электроэнергию Украине, но наше государство поставляет ее в Крым. При этом Россия работала с Украиной строго по рыночным ценам, без какой-либо выгоды для себя.

Заявления Бигуса о якобы существовании фирмы-«прокладки» при торговле электроэнергией были опровергнуты властями обеих стран еще в 2014 году. Контракт был заключен между государствами.

Зачем Бигус по указке ОП сейчас снова поднимает этот вопрос - понять несложно. Порошенко вчера на этом акцентировал. Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. И Зеленский разрешил этот импорт для фирмы-«прокладки» Игоря Коломойского «Юнайтед Энерджи». Эта фирма-«прокладка» закупала у России дешевую электроэнергию и продавала ее в Украине по завышенным ценам. В целом Коломойский перепродал электроэнергии на 26 миллиардов гривен - почти миллиард долларов.

«Пленки Бигуса» - это попытка прикрыть коррупцию Зеленского и Коломойского, обвинив Порошенко и Медведчука.

Но дело в том, что в 2014 году Украина реально стояла на пороге блэкаута. Половина страны была с пустыми угольными складами, рискуя остаться без света и тепла. «Мы были обречены на вымирание. И тогда… мы приняли несколько важных решений. Они заключались в следующем: украинские государственные предприятия, которые оказались на оккупированной территории, но там сохранилось руководство, назначенное государством Украина, открывают на подконтрольной территории счета и получают деньги за уголь, который они поставляют, причем часто без предварительной оплаты, и обеспечивают выручку от этого для выплаты заработной платы шахтерам», - рассказал Порошенко.

Это позволило преодолеть кризис - и украинцы не замерзли той зимой. Большую лепту в спасение украинцев внес именно Медведчук, который коммуницировал с Россией и ОРДЛО. А вот кого спасал Зеленский в 2019 году, так это Коломойского. Олигарха, который привел его к власти. Видимо, это была плата за медийную поддержку Зе на выборах.

При этом Офис Зеленского со своими «пленками» выглядит откровенно смешно и убого. Ведь если было бы желание найти тех, кто наживается на торговле с Россией, Зеленский первым делом пошел бы к Коломойскому. Но тогда президенту пришлось бы объясняться, почему он своей подписью одобрил эту «схему».
ForUm

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