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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя введение санкций против народного депутата и председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука заявил, что, согласно законам, санкции не могут налагаться на граждан Украины. Такое утверждение спикер парламента озвучил в комментарии телеканалу НТА. 

«Я всегда стараюсь выходить из закона. Если мы говорим о законе о санкциях, то, исходя из тех статей, которые предусмотрены этим законом, исходя из той стенограммы, которую все могут поднять и посмотреть, когда принимался этот закон, то было четко определено, что санкции не применяются к гражданам Украины», - отметил Разумков. 

Спикер парламента заявил, что убежден в том, что если любой гражданин Украины, который каким-то образом финансирует терроризм, помогает так называемым «ЛНР/ДНР», он должен понести наказание не в формате санкций, он должен понести наказание в рамках уголовной ответственности. Для этого у нас предусмотрено достаточное количество статей: и финансирование терроризма, и государственная измена. Потому что, если мы говорим про чиновников, то мы все давали присягу народу Украины, и народные депутаты, и председатели областных советов, и губернаторы, и главы облгосадминистраций, районов», - отметил Разумков.

Он подчеркнул, что санкции — эффективный механизм, который применяется к тем, кого нельзя привлечь к ответственности по украинскому законодательству: кто находится в России, кто находится на так называемых территориях «ЛНР/ДНР», в других государствах мира. 

«Это нереально, например, забрать какого-то бизнесмена в Украине, посадить, российского бизнесмена. Или предприятие, которое фактически действует против интересов нашего государства. Поэтому здесь санкции - качественный, эффективный механизм. В отношении граждан Украины - мы должны действовать в рамках Уголовно-процессуального кодекса», - подытожил Разумков. 

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
ForUm

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