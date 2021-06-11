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Провластные спикеры продолжают рассказывать о «пленках Медведчука», упрекая пятого президента Порошенко. Вот только на «пленках» отсутствуют какие-либо диалоги с людьми, которых мы знаем, включая круг близкого общения. То есть, нет на «пленках» диалога ни с партнерами по «бизнесу», ни с подчиненными, ни с Козаком, ни с Шуфричем, ни с Оксаной Марченко, ни с Путиным. Ни с кем, чей голос можно было бы идентифицировать. Зато нам подсовывают голос Медведчука, а с другой стороны голоса, которые слушатели слышат впервые и которых нет. Как информирует Replyua.net, об этом на своей странице в Facebook пишет блогер с ником Mason Lemberg.


Он отмечает, также интересно, что на «пленках Медведчука» нет ничего за что можно было привлечь самого Медведчука к ответственности. И его коллег тоже. И это неудивительно, поскольку в том, что нам продемонстрировал Бигус, Медведчук оказался тем еще разговорчивым собеседником. Но ни одной вещи о его «бизнесе», о его политических структурах, о подчиненных, о финансах и финансирования – ничего. Ничего, за что его можно было бы привлечь к ответственности, можно было бы сказать, что все это есть, но нам не показали. Показали только то, что показали, а остальное не успели. На «пленках Медведчука» также нет и Порошенко. То есть, на «пленках» Медведчук рассказывает все время о «Порохе», но никакого разговора, который бы это подтверждал, нету. Разве это не удивительно?

По словам блогера, нет реакции самого Медведчука и это тоже удивительно, учитывая то, что его якобы слушали его разговоры. Для такого разговорчивого Медведчука, он должен был что-то сказать, как-то переживать, но ничего нет.

 

 

 

 

 
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