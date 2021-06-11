Проходной барьер на выборах в Верховную Раду в 5%, если бы они проходили в начале июня, преодолели бы пять политических партий, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.
Так, за партию «Слуга народа» проголосовали бы 20,3% определившихся с выбором украинцев, за «Европейскую солидарность» – 18,5%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 12%, за партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 11,9%, за «Силу и честь» – 7,2%.
По 4,2% голосов получили бы партии «Украинская стратегия Гройсмана», «Оппозиционный блок» и Радикальная партия.
За «Граждансую позицию» проголосовало бы 3,5% определившихся, за Партию Шария – 3,4%, за партии «Удар» и «Голос» – по 2,1%, за Всеукраинское объединение «Свобода» – 1,8%, за Объединение «Самопомич» – 1,5%, за партию «ПроПозиция» – 1,1%, за «Национальный корпус» – 0,9%, «За будущее» – 0,8%.
16,2% опрошенных не пошли бы на выборы, 2,3% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,6% отказались отвечать.
В КМИС отмечают рост рейтинга «Европейской солидарности» и «Батькивщины» на 0,8 и 1,8 процентных пункта соответственно за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного социсследования 16-22 апреля.
За это же время зафиксировано снижение рейтинга «Слуги народа», ОПЗЖ и партии «Сила и честь» на 1, 0,3 и 0,4 процентных пункта соответственно.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.
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