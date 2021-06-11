Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в начале июня, собрав 30,6% голосов определившихся со своим выбором респондентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня.
За пятого президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы и 17,4% определившихся респондентов.
Далее идут экс-премьер, лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 12,7%, лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко – 10,6%, лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко – 8,1%.
11,7% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,1% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,4% отказались отвечать.
В КМИС отмечают рост рейтинга Тимошенко на 0,8 процентных пункта, Бойко (на 1), Гройсмана, Мураева (по 0,5), Вилкула (0,3) и Рудик (0,4) за последние две недели с момента проведения последнего аналогичного исследования 16-22 апреля. За это же время зафиксировано снижение рейтинга Зеленского на 0,8 процентных пункта, Порошенко (на 0,7) и Смешко (на 2,3).
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех подконтрольных правительству регионах Украины.
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