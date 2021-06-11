Национальный совет рассмотрел результаты еще одной внеплановой невыездной проверки ООО «НАШ 365», г. Киев (логотип «НАШ»). Поскольку распространенные в эфире передачи «Наше утро» высказывания народного депутата Вадима Рабиновича содержали призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. Телеканал оштрафован на сумму 114 067,50 грн, сообщила пресс-служба регулятора.

3 февраля в эфире ООО «НАШ 365» транслировалась передача «Наше утро», во время которой состоялась прямая трансляция брифинга Рабиновича из помещения Верховной Рады Украины по внедрению указом президента санкций против народного депутата Украины из фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Тараса Козака и восьми юридических лиц, связанных с ним.

«Высказывания Рабиновича во время выступления на брифинге были направлены на создание панических настроений среди граждан, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создания дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений, разжигание вражды между людьми», - заявили в пресс-службе.

В частности, политик использовал один из главных фейковых постулатов российской государственной пропаганды о том, что с 2014 года власть в Украине исповедует идеологию «фашизма», что не соответствует реалиям и действующему законодательству: «Вставай, страна огромная!» И помните – «вставай на смертный бой!» Мы сегодня боремся с фашизмом не за себя и даже не за тарифы, мы боремся за возможность завтра жить в нормальной стране». «Сегодня ночью еще принято решение о создание боевой группы, которая будет нападать на журналистов, на депутатов, убивать их и запугивать. Созданы из 20 человек там, стержневых таких... Главный у них Стерненко сегодня. Сегодня увидите, что будет на наших улицах».

Эти и другие утверждения Рабиновича были изложены как фактические данные и направлены на широкий круг телезрителей с целью создания панических настроений среди журналистов, депутатов и граждан Украины.

Кроме того, в его высказываниях нарушен базовый правовой принцип презумпции невиновности, согласно которому в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления, допускается невиновность до тех пор, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном законодательством, и установлена ​​приговором суда, вступившим в законную силу. «Убийца Стерненко освобожден. Убивать можно. Зеленский разрешил. Быть журналистов можно. Зеленский разрешили. Закрывать каналы и рот людям - можно. Зеленский разрешил. А теперь убивать можно. Зеленский разрешил», - произносил народный депутат.

При рассмотрении этого вопроса на заседании главный редактор телеканала «НАШ» Андрей Шатров и ведущий программы Александр Лирчук отметили, что это было прямое включение с брифинга, который проходил в Верховной Раде, и Рабинович высказывал собственные оценочные суждения. На что члены Нацсовета отметили, что журналисты, которые вели этот эфир, должны отреагировать на такие высказывания политика и предоставить объяснения аудитории.

Таким образом, Нацсовет признал нарушения лицензиатом требований части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», абзаца четвертого части второй статьи 6 и пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и вынес вещателю предупреждение.

Признано также и наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти в высказываниях, которые были распространены в эфире вещателя. Согласно части восьмой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» за такие нарушения предусмотрено взыскание штрафа в размере 25% лицензионного сбора, составляет для этой компании 114 067,50 грн. Лицензиат ООО «НАШ 365» должен устранить нарушения и уплатить штраф в государственный бюджет в тридцатидневный срок со дня уведомления о принятом решении.

Также Нацсовет применил к этому вещателю две санкции – «объявление предупреждения» и «взыскание штрафа» за разжигание вражды и распространение в эфире нарративов российской пропаганды в высказываниях Евгения Балицкого (передача «Марафон» с 4 февраля 2021). В этот же день лицензиату были назначены две внеплановые выездные проверки за распространение в эфире высказываний с признаками языка вражды Елены Лукаш и Андрея Пальчевского. Кроме того, проверка назначена телеканала «Макси ТВ», который также транслирует программы телеканала «НАШ», за высказывания противоправного характера Петра Симоненко.