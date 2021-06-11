Использовать тему заложников и пленных для политических атак против оппонентов – это пересечение «красных линий». Об этом в интервью журналисту Валерию Калнышу заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

Он подробно рассказал о том, как происходил процесс освобождения заложников, начиная с 2014 года, и, в частности, историю киборга, майора Гречанова (позывной «Рахман»), сообщила пресс-служба политсила.

«Абсолютное скотство – использовать вопрос заложников, пленных в политической борьбе. Но я готов и к этому. Меня уже ничем не удивишь», - заявил Порошенко.

«Когда они говорят, что до Медведчука полторы тысячи заложников были освобождены без него, - я это подтверждаю. На первом этапе, сейчас я уже могу это раскрыть, для освобождения заложников и обмена пленных использовались силы СБУ. Делалось это на базе батальонного или бригадного уровня. Созванивались, обменивались - и это делалось в считанные дни после попадания в плен», - рассказывает Порошенко.

«Потом российская армия издала приказ - обмены запретить и сформировать «обменный фонд», - напомнил пятый президент.

Он перечислил тех, к кому обращался на всех возможных переговорных площадках. В частности, рассказал о переговорах с Папой Франциском, с руководством США и тогда вице-президентом Джозефом Байденом, бывшим президентом Израиля, ныне покойным Шимоном Пересом.

«Я обращался к Еврокомиссии, в Европарламент. По нашей инициативе было принято четыре резолюции. Я обращался к президенту Турции Эрдогану. И я хочу поблагодарить Эрдогана за то, что начиная с Ахтема Чийгоза и заканчивая другими украинскими политзаключенными, которые были в оккупированном Крыму, нам удалось их вытаскивать», - напомнил Порошенко.

«И я бы обращался к кому-либо, включая Медведчука для того, чтобы домой вернуть наших воинов. Вопрос, что этим должен заниматься Медведчук, - это же стенограмма нормандского формата. Это было предложено участниками нормандского формата. Эти предложения прозвучали в том числе и от Путина. И я на это согласился. Потому что я готов, я хочу повторить, хоть с «чертом лысым» говорить, для того чтобы вернуть людей домой. И мы вернули за первые полтора года моей каденции по данным СБУ 2947 человек, по данным гуманитарных представителей за первые два года - 3278», - отмечает Порошенко.

Он возмутился манипуляциями в программе Бигуса относительно освобождения киборга «Рахмана».

«Я очень активно боролся именно за «Рахмана». Это могут подтвердить и члены моей команды, и волонтеры, и добровольцы, которые очень заботились освобождением наших заложников. Я благодарю каждого. Я благодарю Мочанова, который прилагал к этому максимум усилий, пытаясь вытащить своего друга. Я благодарю Таню Рычкову, я дважды отправлял ее на «передок», потому что у нас дважды срывалось это освобождение. Она пробыла полтора суток на «передке», ожидая, когда его привезут», - вспоминает Порошенко.

«Я точно не благодарю Рубана как агента российских спецслужб, который пытался зарабатывать на этом, выполняя другие поручения российских властей. Он предлагал - пусть Порошенко отпустит майора российской армии, который был ключевым свидетелем-доказательством российской агрессии против Украины, непосредственного участия Российской Федерации. И единственным доказательством для этого должно быть решение суда», - убежден Порошенко.

По его словам, отпустить российского майора Старкова без решения суда - значило лишить Украину важнейших аргументов в суде против Российской Федерации, доказательств преступлений Кремля, которые осуществлялись по приказу Путина и начальника генштаба вооруженных сил РФ Герасимова.

«25 сентября суд вынес такое решение по приговору – к 14 годам этого майора осудить. После этого у него остается время на апелляцию, которое должно занимать три-четыре месяца. Члены нашей команды, я так мягко сформулирую, убедили его апелляцию не подавать. Он сделал видеообращение к Путину и сказал, что «я - майор вооруженных сил РФ, номер такой-то, часть такая-то, 19 лет я служу в вооруженных силах РФ, приехал сюда по приказу своего командования в Украину, убивать украинцев, и я прошу - вытяните меня отсюда», - напомнил Порошенко.

Он также опроверг фейк о том, что якобы «Рахман» был вынужден ждать президента в аэропорту: «Возвращаясь из парижского саммита по климату, я твердо могу сказать, что никто меня не ждал, «Рахмана» привезли из Харькова».

«Я хочу воспользоваться этой возможностью и поблагодарить этого настоящего воина за отказ участвовать в спектакле, который разворачивается с одной целью - политической атаки на оппозицию и распространение теории «зрады», в которой я прожил пять лет. И четко координировалась из Кремля, а сейчас – я уже не знаю, как там Ермак переговаривается с Козаком или с Сурковым и откуда он берет эти инструкции. Но я думаю, что Ермаку лучше подумать о своих разговорах с Джулиани и о своем участии в деле «Вагнера», - предостерегает Порошенко.