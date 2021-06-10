Киевский апелляционный суд постановил взыскать с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука около 300 тысяч гривен в пользу издательства «Виват» в судебном процессе, инициированном им самим относительно книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса».

Об этом Кипиани сообщил в Facebook.

«Апелляционный суд решил, что бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс, инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 гривен судебного сбора. Витя, где деньги?» - написал Кипиани.

В решении суда говорится: «взыскать с ЛИЦО_1 (Медведчук – ред.) в пользу ООО «Виват» судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 2305 гривен 20 коп.

Взыскать с ЛИЦО_1 в пользу ООО «Виват» расходы на юридическую помощь и расходы, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции в размере 295 тысяч 772 гривни 17 коп.».

Ранее Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещеник расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги «Дело Василия Стуса» в размере около 140 тысяч гривен.