также в разделеПолитика
Зеленский и генсек НАТО созвонились в преддверии саммита НАТО 11
Кулеба: Законопроект о коренных народах соответствует Декларации ООН и не имеет ничего общего с интерпретациями Путина 11
Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД РФ 30
Президент Евросовета: Россия – участник конфликта на востоке Украины, а не посредник 14
СМИ: Шесть судей заблокировали работу КСУ, требуя участия Тупицкого 36
МИД: Италия поддерживает европейские устремления Украины 16
Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие 38
Украина пригласила Меркель на саммит «Крымской платформы» 12
Bne IntelliNews: обвинения против Медведчука имеют весьма политическую подоплеку 41
Глава МИД Италии впервые прибыл в Украину 21
Путин: Закон о коренных народах Украины смахивает на нацистскую Германию 23
Кулеба: Отказ ФРГ поставлять вооружение Украине – политическое решение 22
Путин посчитал время подлета ракет до Москвы, если Украина вступит в НАТО 20
Черновицкая ячейка «Голоса» требует исключить Рудик из партии 26
«Не хотят быть пушечным мясом»: Путин похвалил украинцев-противников НАТО 26
Глава МИД ФРГ об оружии для Украины: представьте, если бы я сказал это Лаврову 52
Украина попросила у ФРГ лишние вакцины 21
Кравчук призвал освободить из ОРДЛО четырех тяжелобольных украинцев 23

Киевский апелляционный суд постановил взыскать с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука около 300 тысяч гривен в пользу издательства «Виват» в судебном процессе, инициированном им самим относительно книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса».

Об этом Кипиани сообщил в Facebook.

«Апелляционный суд решил, что бывший адвокат поэта и диссидента Василия Стуса должен компенсировать около 300 тысяч гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс, инициированный им самим. Ранее апелляционный суд постановил закрыть дело и вернуть мне 780 гривен судебного сбора. Витя, где деньги?» - написал Кипиани.

В решении суда говорится: «взыскать с ЛИЦО_1 (Медведчук – ред.) в пользу ООО «Виват» судебный сбор за подачу апелляционной жалобы в размере 2305 гривен 20 коп.

Взыскать с ЛИЦО_1 в пользу ООО «Виват» расходы на юридическую помощь и расходы, связанные с рассмотрением дела в суде первой инстанции в размере 295 тысяч 772 гривни 17 коп.».

Ранее  Киевский апелляционный суд постановил взыскать с народного депутата Виктора Медведчука возмещеник расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги «Дело Василия Стуса» в размере около 140 тысяч гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги