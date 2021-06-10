Официальная информация свидетельствует, что Ахметов, Коломойский и другие украинские олигархи ведут бизнес в России и платят в российский бюджет сотни миллионов. Так политический обозреватель прокомментировал официальные данные Федеральной таможенной службы РФ, опубликованные 8 июня 2021 года.

«А что же настоящие олигархи, которые должны уже бегством спасаться от грозного обещания Зеленского о «восстановлении справедливости»? А ничего. Ровным счетом ни-че-го. Продолжают не только влиять на общественно-политическую жизнь страны, но и даже успешно вести бизнес. И не с «временно оккупированными территориями Украины», что бездоказательно «шьют» Медведчуку, а с коварным «агрессором» – Россией!» – написал журналист.

Куракин привел официальную информацию Федеральной таможенной службы РФ о том, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-апреле вырос и составил $3,292 млрд, увеличившись на 1,4% в годовом выражении; экспорт из России составил $2,167 млрд, импорт в Россию из Украины – $1,125 млрд.

«А кто же эти «лучшие люди города», которые беззастенчиво кладут себе в карман эти доллары от, как любят выражаться националисты, «торговли на крови»? Не забывая при этом платить налоги в российский бюджет за доход принадлежащих им компаний? Да вот же! Лишь несколько примеров», – с сарказмом выразился журналист.

Куракин сообщил, что выручка АО «Донской антрацит», принадлежащего Ринату Ахметову, за 2020 год составила 1,8 миллиарда рублей, в то время как «Интерпайп-М» Виктора Пинчука за последние годы заплатила в российский бюджет суммарно 567 миллионов рублей.

«Ринат Ахметов. Его компании ДТЭК принадлежат в России: АО «Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит». Основной вид деятельности предприяти – добыча коксующегося угля подземным способом. По данным российского каталога организаций «List – Org», только «Донской антрацит» заплатил в 2020 году в российский бюджет: налог на прибыль – ₽8,535 млн, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – ₽165,622 млн, налог на добычу полезных ископаемых – ₽91,948 млн. Выручка АО «Донской антрацит» за 2020 год составила ₽1,8 млрд ($24,872 млн)», – проинформировал Куракин.

В то же время, по его словам, производители ферросплавов во главе с олигархом Игорем Коломойским, только в 2021 году продали своей продукции в Россию на 7,28 миллиона долларов США.

«Игорь Коломойский. Будучи монопольным владельцем всей производственной цепочки от добычи руды (Орджоникидзевский и Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы), чувствует себя прекрасно. Ведь только за январь–февраль 2021 года (по данным украинского Госстата) Коломойский и другие производители ферросплавов экспортировали в Россию своей продукции на $7,28 млн», – отметил журналист.

«Список можно продолжать еще долго. Например, в контексте заявления заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака (2 июня в эфире телеканала «Россия 24»). По словам чиновника, с Россией торгуют также бизнес-группы, связанные с Петром Порошенко, Александром Грановским, Арсением Яценюком и другими», – процитировал журналист одного из первых лиц РФ.

Вместе с тем, по мнению Куракина, ситуация, когда «Квартал 95» Владимира Зеленского продает свои сериалы российским каналам – это «образчик лицемерия и двойных стандартов».

«Дневная сетка эфира (самая просматриваемая) российского канала СТС, который находится под украинскими санкциями, введенными указом… Зеленского, «под завязку» заполнена сериалами «Квартала 95»: «Папик» и «100 000 минут вместе»! Да и сам Владимир Александрович не имеет коммунальных долгов за свою «скромную» недвижимость в Крыму. Исправно платит в бюджет РФ. И регулярно», – подчеркнул журналист.

«Нет, в торгово-экономических отношениях с Россией нет ничего дурного. Наоборот, надо восстанавливать максимально, как утраченные торговые, так и производственные связи. Но, согласитесь – какая-то странная в Украине борьба с олигархами. Гибридная, что ли? Получается, одним можно платить налоги в российский бюджет на сотни миллионов рублей, прикрываясь дешевым патриотизмом, а Медведчуку нельзя… договариваться с руководством РФ о снятии санкций с трех украинских предприятий, предлагать реальный план по мирному урегулированию, привозить из России предложения о скидке на газ для населения и по производству российской вакцины «Спутник V» на украинских мощностях, быть лидером единственной реальной оппозиционной силы в Украине», – заключил политический обозреватель Алексей Куракин.