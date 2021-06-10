Петро Порошенко ледь не кожні два метри змушений був зупинятися на території арт-заводу Платформа, де 7 червня відбувався з’їзд партії "Європейська солідарність".

Прихильники Петра Олексійовича не давали йому проходу. Вони оточили його з усіх можливих сторін, роблячи селфі зі своїм лідером.

Порошенку це відчутно подобалося – він посміхався, жартував і поволі рухався на сцену, де публіку вже розігрівав гурт "Kozak System".

"Ми навіть будучи в опозиції, відчуваємо колосальну відповідальність за країну. Бо тепер вже очевидно усім, навіть нашим опонентам, що тільки "Європейська солідарність" здатна привести Україну до членства у Євросоюзі та НАТО із відповідними стандартами добробуту, безпеки та порядку", – з пафосом виголошував Порошенко.

Партійці з регіонів, люди у військовій формі, народні депутати – плескали у долоні та гаряче підтримували свого улюбленця. Збоку могло скластися враження, що Порошенко виступає і говорить так, наче продовжує бути президентом.

Але це лише гарна картинка, яку вдало створюють політтехнологи й медійники п’ятого президента, щоб врятувати його імідж.

Насправді Порошенко і його команда переживають далеко нелегкі часи.

По-перше, у п’ятого президента величезні проблеми з антирейтингом. Йому не довіряють 75% виборців, а отже максимум, на який він і його партія можуть сподіватися на будь-яких загальнонаціональних виборах – десь 25%.

По-друге, найближчим часом його антирейтинг може зрости ще більше, завдяки публікації розмов Віктора Медведчука, які з’явилися у розпорядженні Bihus.info. Оприлюднення записів Медведчука суттєво б’є по образу Порошенка як "найпатріотичнішого українського лідера".

По-третє, якщо Верховна Рада прийме законопроєкт Зеленського про олігархів, то п’ятий президент має всі шанси потрапити у реєстр олігархів, що завдасть йому додаткових іміджевих проблем.

"Українська правда" з’ясовувала, як "Європейська солідарність" та її лідер збираються захищатися та далі боротися за владу.

Подвійний удар

За останні два роки проти Порошенка правоохоронцями було відкрито десятки кримінальних проваджень, але жодне з них не було доведено до реального вироку суду.

Як полюбляють повторювати українські політтехнологи, "українці люблять ображених". І у цих словах таки є частка правди.

Публічне висунення підозр, допити, судові засідання, палкі заяви Петра Олексійовича про політичний тиск – гуртували не лише прихильників Порошенка, але й політиків з інших таборів. Наприклад, на судові засідання до лідера "ЄС" приходили деякі представники партії "Голос", Київрада на чолі з Віталієм Кличком показово зверталася до Зеленського із закликом припинити політичні переслідування.

Підтримка інших політичних сил, емоції співчуття дозволяли Порошенку використовувати дії правоохоронців на свою користь. За великим рахунком, образ жертви міг допомогти йому вийти за межі електорального ядра, яке коливається в межах 15%.

Очевидно, що затяжна судова тяганина не тільки підживлює виборців Петра Олексійовича, але й втомлює людей, які хочуть його посадки.

Попри публічну емоційність, гостру критику "зеленої влади" та решту – Порошенко був би не проти примиритися із Зеленським. Йому це було б вигідно, адже після президентських виборів закриті фокус-групи "ЄС" показували, що виборці Петра Олексійовича не проти критики "слуг народу", але водночас очікують, що він допомагатиме новому президенту.

У кінцевому результаті, минулого року Порошенко і Зеленський зустрічалися на Банковій. Але це не дало жодного результату.

"Порошенко з самого початку мого президентства хотів зі мною зустрітися. Я не бачив в цьому ніякого сенсу. Не бачив в цьому сенсу через те що все, що говорив до цього Петро Порошенко, я вважаю неправдою. Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю", – згадував в інтерв’ю УП чинний президент.

Буквально за останній місяць з’явилися дві речі, які серйозно заважають Порошенку і його команді працювати на розширення електоральної бази.

Перше – записи розмов Віктора Медведчука, які опублікували журналісти Bihus.info. Вони демонструють, якої шкоди держава отримала завдяки "успішному перемовнику" Медведчуку. У той же час, вони завдають серйозних репутаційних втрат для п’ятого президента, який публічно називав Путіна ворогом, а непублічно досить успішно спілкуватися з його кумом.

Судячи із чотирьох серій розслідування Bihus.info, Порошенко був добре проінформований, що Медведчук займається не зовсім обміном полонених, а більше вирішенням бізнесових питань із Росією та псевдореспубліками "ДНР"-"ЛНР". Йдеться і про нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок", і про закупівлю вугілля на окупованих територіях, і про російську електрику й газ.

Як розповідають джерела у фракції "ЄС", злив розмов Медведчука не завдає особливої шкоди затятим прихильникам Петра Олексійовича. Однак, вони становлять загрозу для виборців, які могли б голосувати за "ЄС" чи Порошенка на наступних виборах, але вагаються.

"Ми провели фокус-групи і бачимо, що нашому виборцю плівки Бігуса не зайшли. Але от, наприклад, виборці "Свободи" піною сходять. Прихильники "Голосу" у Facebook нас розносять. Але їх загалом 2-3%", – пояснює джерело в офісі Порошенка.

Співрозмовники УП в партії "ЄС" переконують, що за зливом записів Медведчука стоїть Банкова.

"Це продумана спецоперація, в якій ОПУ використав журналістів для легалізації зливу", – зазначає один із близьких до Порошенка депутатів.

"Дивно, як всім хочеться вірити саме Медведчуку і цим нарізаним плівкам з абсолютно маніпулятивними припущеннями. Треба визнати, що Подоляк з г*вном – технологічний. Але знаєш, замовляти такі маніпулятивні речі можуть лише значно більші циніки", – обурюється інший нардеп.

Друга неприємність для Петра Олексійовича – це поява законопроєкту про олігархів.

Він передбачає, що олігарх – це людина, яка бере активну участь у політичному житті, має вплив на ЗМІ, є монополістом у тій чи іншій галузі та володіє активами на 2,2 млрд гривень. Для визнання олігархом особа повинна відповідати трьом із цих чотирьох норм.

Після цього за рішенням РНБО людина потрапляє до реєстру олігархів та подає декларацію. Офіційно визнані олігархи не матимуть права фінансувати політиків та партії, також не зможуть купувати об’єкти великої приватизації.

"Вочевидь, з точки зору Зеленського олігархами є ті, хто не подобається йому особисто – і, безумовно, Порошенко у цьому списку знаходиться на першій позиції. Зеленський намагається будь-яким способом позбутися Порошенка", – так відразу після публікації законопроєкту на сайті ВРУ відреагували у прес-службі "Європейської солідарності".

Джерела у "ЄС" пояснюють, що реальної загрози цей закон для Порошенка не несе. Однак, на їхню думку, Офіс президента використовуватиме медійний наратив про олігархів саме відносно Петра Олексійовича.

"За законом Петру доведеться декларувати свої зустрічі з кожним депутатом, і це смішно. Мандат у нього забрати не можуть, тому що люди його обрали. Якщо тиснутимуть на канали – віддасть їх журналістам.

Що "зелені" реально будуть робити? Вони будуть ходити і розказувати, що Порошенко – олігарх, що "ЄС" олігархічна партія, запускатимуть якісь емоційні кампанії проти нас. Тобто мета закону – прив’язати Петра до цієї дефініції. От і все", – скаржиться один із близьких соратників Порошенка.

Захист Порошенка

Офіс "Європейської солідарності", що знаходиться на вулиці Лаврській, посилено готується до публічного захисту та намагається укріпити свої позиції, як тільки може.

Команда Петра Олексійовича за останній час не змінилася: це Олександр Турчинов, який залишається керівником виборчого штабу на випадок будь-яких виборів, Олег Синютка, який відповідає за роботу з партійними осередками, політтехнологи Вікторія Сюмар та Олег Медведєв, час від часу на Лаврську приїжджає стратег Ігор Гринів, який консультує особисто Порошенка, зокрема у питаннях, що стосуються соціологічних замірів та трендів.

Щоб не втопитися у війні із Зеленським, команда "Європейської солідарності" намагається зовнішньо оновитися та змінити свої меседжі.

Оновлення стосуються в першу чергу вигляду Петра Олексійовича. Наприклад, на останній з’їзд лідер "ЄС" приїхав не у звичному мішкуватому костюмі, а у светрі на замочку й джинсах.

"Люди хочуть, щоб політики були ближчими і простішими. Так, наш виборець більш примхливий, але він все одно хоче, аби Олексійович виглядав простіше",– пояснює один із медійників партії "ЄС".

Щоб применшити негатив від закону про олігархів та й загалом звинувачення по збагаченню лідера "ЄС"– команда Порошенка позиціонує його як найбільшого благодійника. Зокрема, такий меседж поширювали медіа, пов’язані з Петром Олексійовичем, з посиланням на дослідження мережі "Опора".

Так само змінюватиметься риторика всієї команди партії "ЄС". Вони мають комунікувати більш фахово і виважено.

"Нам варто зараз говорити не просто "влада погана", виборець і так знає, що вона погана. Ми маємо фахово пояснювати, чому і у чому саме проблема. Через це ми зараз більше говоритимемо про економіку, і про те, що у нас є план дій, що ми готові його пропонувати для вирішення державних проблем", – додає співрозмовник у ЄС.

Досить показовою зміною позиціонування Порошенка була його заява стосовно розмови президента США Джозефа Байдена із Володимиром Зеленським.

"Яким би не було наше ставлення до влади, "Європейська Солідарність" як проукраїнська демократична опозиція готова діяти єдиним фронтом у питаннях, що стосуються європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародної коаліції на підтримку України, безпеки та відсічі російській агресії. Це — наш принциповий підхід", – написав у своєму Facebook лідер "ЄС".

Окремо команда готується дати свою відповідь щодо плівок Медведчука. За даними УП, Порошенко з цього приводу готується до публічного виступу, де має розлого пояснити звинувачення у його бік. Щоправда, у якому вигляді ця заява прозвучить – поки не зрозуміло.

Щоб занизити довіру до роботи Bihus.info, адвокати Порошенка направили листа у редакцію з проханням пояснити висловлювання журналістів стосовно п’ятого президента – чи є вони твердженнями, базованимм на фактах, чи їх варто розцінювати як оціночні судження.

Крім того, на телеканалі "Прямий", що належить Петру Олексійовичу, ледь не щодня різні спікери з пулу фанатів Порошенка звинувачують журналіста Дениса Бігуса у брехні і співпраці з Офісом президента.

Та все це – лише робота на стримання свого ж електорату.

Щоб вийти за межі ядра, Порошенко має стати не просто головним опозиціонером країни. Для Зеленського це досить зручний опозиціонер з 75% антирейтингу. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, Володимира Олександровича готові підтримати близько 27,3% українців, які визначилися з голосом. За Петра Олексійовича готові проголосувати приблизно 14,7%. Тому п’ятий президент має стати таким опозиціонером, навколо якого гуртуються всі противники Зеленського. І таким чином розширювати свій електорат.

Порошенко це чудово розуміє. Зрештою він публічно і не публічно закликає до об'єднання всіх, кого тільки можна.

Але в цьому і є його головна слабкість. Впродовж президентства він поводив себе так, що ніхто з потенційних союзників не вірить, що Порошенко може бути рівним партнером.

Всі бояться, що у нього краще виходить не об'єднати, а поглинати.