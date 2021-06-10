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В марте этого года Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале борьбы с олигархами, но главной целью этой кампании стал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом говорится в статье на сайте известной немецкой медиа-компании Bne IntelliNews.

В публикации отмечается, что обвинения против лидера украинской оппозиции политически мотивированы.

«Главной целью был Виктор Медведчук, лидер украинской оппозиции, – пишет Bne IntelliNews. – Сейчас он находится под домашним арестом в связи с уголовным делом по обвинению в государственной измене, которое имеет весьма политическую подоплеку, поскольку Медведчук является главным политическим соперником Зеленского и главой законной оппозиционной партии в парламенте».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария внесли апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения», – сказал Виктор Медведчук.
ForUm

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