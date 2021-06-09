Обнародованные интернет-ресурсом Bihus.info записи телефонных разговоров подтверждают, что именно благодаря теперь уже народному депутату и председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку Украина смогла избежать крупнейшей техногенной катастрофы и не замерзла зимой 2014 года. А значит, власть Зеленского, устроившая сегодня политические репрессии и уголовное преследование оппозиционного политика, должна, напротив, быть ему благодарна за успешно проведенные газовые переговоры с Россией. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал конфликтолог Владимир Мулык.

«Согласно новым пленкам, которые опубликовал Бигус, Офис Зеленского должен вручить Виктору Медведчуку орден за спасение страны от холода зимой 2014 года, - написал он. - Сам Бигус фактически признал, что Медведчук в газовых переговорах между РФ и Украиной действовал в интересах нашего государства, и газовый контракт 2014 года был заключен в интересах Украины. В то время как ОП ставил задачу в очередной раз демонизировать лидера ОПЗЖ».

Политэксперт напомнил, что в октябре 2014-го Украина столкнулась с серьезным (до 20%) дефицитом газа. И страна вынуждена была договариваться с РФ о поставках голубого топлива. А из пленок Бигуса становится понятно, что именно Виктор Медведчук был «теневым каналом переговоров по газу», поскольку официальные переговоры шли со скрипом.

«Судя по видео, Медведчук постоянно был на телефоне с Новаком и Миллером, летал к ним в Москву. В итоге, в конце октября 2014 года было подписано довольно выгодное газовое соглашение между Киевом и Москвой, которое спасло Украину от дефицита и холодных батарей, - отметил Мулык. - Видимо, в Офисе президента хотели использовать эти пленки, чтобы показать влияние Медведчука на государственную политику, но получилось, что Украине показали, как Медведчук спас страну от замерзания. При этом, этот факт признает даже сам Бигус, которому поручено «мочить» лидера ОПЗЖ. «Ради справедливости, стоит заявить, что газ мы тогда получили. И скидку тоже», - говорится в программе. Видимо, когда в ОП поймут свой конфуз, кому-то достанется на орехи».

Аналогичная ситуация, по мнению автора, и с обменом удерживаемыми лицами с ОРДО и ОРЛО. Владимир Мулык указывает на то, что уже в другом видео тот же Бигус признает: именно Медведчук смог добиться освобождения полутора тысяч человек.

«Родные бойцов благодарны Медведчуку, даже Порошенко признавал, что он был эффективен, но Зеленскому гордыня не позволяет это озвучить. Как и то, что лидер ОПЗЖ договорился о поставках и производстве вакцины от коронавируса в Украине. И не китайской, а эффективной, «Спутник V», - написал конфликтолог. - А еще Медведчук согласовал с Россией одностороннее снятие санкций с ряда украинских предприятий, договорился о прямых поставках газа в Украину по цене ниже реверсной. Мы говорим о конкретных результатах, которыми Зеленский и его Офис похвастаться не могут. Поэтому и остается им только публиковать пленки в надежде обмануть людей».