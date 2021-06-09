Дата запуска «Северного потока-2» не за горами, а Украина до сих пор не разработала стратегического плана по спасению ГТС. Так политический обозреватель Александр Фомин прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о завершении строительства первой нитки трубопровода «Северный поток-2».

«В общем, все, кто с пеной у рта убеждали, будто «Северный поток-2» никогда не будет достроен, вместо «перемоги» получили «зраду». А, может, специально гнали дезинформацию, чтобы все расслабились и успокоились?» – констатирует журналист.

Вместе с тем, Фомин обращает внимание, что никто из первых лиц Украины не предложил плана по спасению украинской ГТС.

«И здесь вопрос в первую очередь к украинским предводителям. Ведь задача правителя – это не кусать локти и кричать на публику «Все пропало!», а предлагать стратегические решения. Проще говоря, предвидеть сценарии развития на 10-20-50 лет вперед и предлагать варианты действий. Россия прорабатывала варианты обходных маршрутов более 20 лет, поэтому у украинских политиков была гигантская фора во времени, чтобы подготовиться к запуску «Северного потока-2» и других газопроводов в обход Украины», – отмечает журналист.

Фомин подчеркивает, что единственный стратегический план по спасению ГТС предложил только Виктор Медведчук.

«Однако украинские первые лица, начиная с Ющенко и заканчивая Зеленским, занимались чем угодно, только не тем, чем надо. Из стратегических вариантов спасения газотранспортной системы можно вспомнить только план Виктора Медведчука, предложившего создать трехсторонний консорциум Украина – Россия – страны ЕС для управления украинской ГТС», – напомнает он.

«Говоря простым языком, Медведчук предложил привлечь к управлению ГТС и Россию, и страны ЕС. Вариант, когда Украина, Россия и ЕС будут совместно решать судьбу ГТС, поможет минимизировать риски политической нестабильности. Кроме того, прослеживается четкий расчет, потому что у всех трех участников будет мотивация сохранить ГТС в рабочем состоянии. Наконец, данный план отражает экономическую модель, которая работает десятки лет, где Россия поставщик, Украина транзитер, а страны ЕС – это конечный потребитель природного газа», – аргументирует журналист.

Как поясняет Фомин, украинские политики во главе с Зеленским «льют крокодиловы слезы», потому что «Байден «кинул», отказавшись продлевать санкции против СП-2», а также от страха потерять доходы от махинаций с российским газом.

«Но, кроме этого, за украинских политиков говорит страх потерять миллиарды, которые они «наварили» на коррупционных схемах. Помните, какой был скандал, когда выяснилось, что «европейский газ», который покупает Украина, на самом деле не европейский и не реверсный? А ведь такая схема позволяла зарабатывать дважды: а) экономить на транспортировке; б) накручивать цену под предлогом, что нужно заплатить за «энергетическую независимость». А на самом деле «умельцы» просто отбирали из ГТС природный газ «Газпрома», который шел через территорию Украины», – поясняет автор комментария.

«И вот теперь те, кто «сидели на потоках», рискуют потерять десятки, если не сотни миллионов «черного нала». Понятное дело, остается только биться в припадке истерики и вопить про «газовую агрессию»… Хотя именно такая клоунада и привела в тупик…» – заключает политический обозреватель Александр Фомин.