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Государственное бюро расследований открыло дело по факту препятствования полицейским профессиональной деятельности журналиста Bihus.Info Данила Мокрика при защите кандидатской диссертации нардепа от «ОПЗЖ» Ильи Кивы.

Об этом Мокрик сообщил в Facebook.

«Недопуск осуществлял работник полиции Юрий Рузанов, который тогда еще и додумался посветить своим жетоном №0026755. Полицейский Рузанов не впервые преданно охраняет Киву. Но теперь он, похоже, доохранялся», - написал он.

8 июня Мокрика допросили в управлении ГБР по этому делу.

26 апреля нардеп от «Оппозиционного платформы – За жизнь» Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тогда вход в ЗВО блокировали не менее 8 неизвестных мужчин – некоторые из них были в черной одежде и с рациями. Эти же мужчины сопровождали Киву в туалет и оберегали от журналистов. Нардеп назвал их «студентами или, может, аспирантами».

Общественный совет при Министерстве образования и науки попросил МОН проверить информацию о нарушениях открытости при защите Кивы.

По данным расследователей Bihus.Info, Кива добавил к своей кандидатской диссертации справку с поддельной подписью, а среди подтверждений апробации работы указал несуществующие материалы научно-практических конференций.
ForUm

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