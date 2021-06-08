также в разделеПолитика
Зеленский: Время деклараций прошло, нужен четкий план интеграции Украины в НАТО
МИД: Россия нарушала Договор по открытому небу с 2008 года 8
Блогер: Против Зеленского могут возбудить уголовное дело из-за переговоров с боевиками? 21
Зеленский: Мы строим крутые дороги 11
СБУ провела обыски у основателей «Партии Шария» 17
В РФ возмутились из-за исключения россиян из коренных народов Украины 13
Зеленский прокомментировал исправление пресс-релиза ОП о заявлениях Байдена 22
Россия – щедрая душа: Москва торгует с украинскими олигархами, льющими помои на Кремль, - Погребинский 20
«Венецианка» раскритиковала принятые Радой изменения по недостоверному декларированию 15
Зеленский и Порошенко – лидеры президентского рейтинга, Бойко сместили с 3 места 28
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок 30
Зеленский прилетел в Кривой Рог рейсовым самолетом 69
Блинкен примет участие в переговорах Байдена с Путиным 10
Украинцы Венгрии просят Орбана помочь Украине вступить в НАТО 9
CNN опубликовал запись разговора советника Трампа и Ермака 20
«Крым мы не отдадим»: В РФ заявили, что санкции навсегда 96
Ермак рассказал, о чем говорили Зеленский и Байден 29
Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк 44

На прошлой неделе в администрации президента России заявили, что украинские олигархи Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский и Яценюк до сих пор ведут торгово-экономические отношения с Россией, которая эти же полученные деньги вкладывает в поддержку ОРДЛО. Если покопаться в статистике, можно увидеть, что эти же олигархи во время войны на Донбассе напрямую финансировали "ЛДНР" через свои предприятия. По логике украинских властей – это прямое финансирование терроризма, за которое власть Зеленского обязана возбуждать против олигархов уголовные дела. Но где же они? Сейчас Зеленский и его команда заняты не защитой интересов страны, а политическим преследование оппозиционного политика Виктора Медведчука.

До введения в 2017 году экономической блокады Донбасса со стороны Украины крупнейшие предприятия, расположенные в "ЛДНР", продали угля и металлургической продукции (в том числе и в Россию) на 66 млрд грн. При этом предприятия украинских олигархов заплатили сотрудникам, преимущественно жителям "ЛДНР", 13,7 млрд грн зарплаты. Кроме того, было выплачено 2,3 млрд грн подоходного налога и 3,7 млрд грн единого соцвзноса.

Заводы Ахметова в "ЛДНР" (Енакиевский и Макеевский металлургические заводы, Комсомольское рудоуправление, Енакиевский коксохимпром, Харцызский трубный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Ровенькиантрацит, Свердловантрацит, Краснодонуголь) заплатили 8,3 млрд грн зарплаты жителям оккупированных районов и 3,7 млрд грн налогов.

Предприятия Коломойского (Стахановский завод ферросплавов), Таруты и Мкртчана (Алчевский металлургический комбинат), Жеваго (Стахановский вагоноремонтный завод), Звягильского (Шахта им. Засядько) выплатили заработных плат в размере 3 млрд грн.

Значительный объем аналогичных выплат также производился предприятиями Нусенкиса, расположенными на территории пострадавших районов Донецкой области (Донецкий металлургический завод, Макеевкокс, Ясиновский коксохимический завод) - 1,6 млрд грн.

Государственные предприятия Украины (Донецкий филиал Мотор-Сич "Авиатех", шахта "Комсомолец Донбасса", Луганский авиационный ремонтный завод) перечислили на оплату трудовой деятельности сотрудников предприятий 0,8 млрд грн.

А Яценюк со своим бизнес-партнером Иванчуком, которые являются бенефициарами "Карпатнефтехима", в 2017-2020 гг., уже после блокады Донбасса и санкций против России, импортировало из РФ 659,7 тыс. тонн прямогонного бензина общей стоимостью 223 млн долл. Которые России, по словам замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака, направила в том числе и на поддержку "ЛДНР".

Получается, украинские олигархи сотрудничали и сотрудничают с Россией, финансируя таким образом "ЛДНР", а уголовное дело по якобы торговле углем "шьют" Медведчуку. А ведь если оперировать логикой Зе-власти, то стоит требовать уголовных дел для Ахметова, Коломойского, Яценюка и других спонсоров терроризма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги