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Окружение президента Владимира Зеленского, пытаясь подлинными пленками дискредитировать главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, собственноручно вырыло себе яму. Об этом заявил блогер Александр Кальченко.

Он считает, что "записи разговоров" Медведчука с якобы российскими чиновниками выглядят "максимально состряпанными наспех". Более того, блогер подчеркнул, что пока ни одно ведомство или структура не приписали себе авторство этих "пленок".

Кальченко обратил внимание на опубликованное видео Сергея Пояркова, где показана схемы работы Банковой.

"Смотрите сами, появилась целая "запись разговора" Зеленского с тем же самым главарем "ЛНР" Алексеем Карякиным, с которым ранее якобы общался и Медведчук. И что теперь? Будет ли в срочном порядке созываться СНБО, президенту будет грозить уголовное дело?", - заявил блогер.

Он также вспомнил о ролике нардепа Рената Кузьмина, где он показал, как просто с помощью смартфона можно смонтировать подобное видео.

"Хотя, исходя из последних событий, по приказу Зеленского эксперты СБУ любую запись признают настоящей без зазрения совести. А наш гарант еще поощрит наградами, чтобы простимулировать рабочую силу", - подытожил Кальченко.
ForUm

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