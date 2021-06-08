Украинские олигархи не стесняются зарабатывать деньги в России и финансировать за это свои телеканалы с антироссийской риторикой. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политолог Михаил Погребинский, передает "ПолитНавигатор".

Эксперт напомнил недавние слова замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, который объяснил, как средства олигархов из Украины оказывают помощь Донбассу.

"Само государство Украина, которая с 2018 года законом каким-то образом обозначила Россию как "агрессора", платит нам деньги. Приближенные к власти граждане, включая до сих пор Порошенко, Яценюк, Пинчук, Ахметов, Коломойский — все оплачивают продукцию, которая производится в России… Мы открыто говорим: за счет этих же денег оказываем гуманитарную поддержку Донбассу", – заявил Козак.

Погребинский при этом подчеркнул, что это не мешает олигархам через подконтрольные СМИ клеймить Россию и республики Донбасса:

"Никто на это, почему-то, не реагируют в Украине. Ну, вот, спросили у Ахметова: "Ты как вообще, по-прежнему что-то получаешь из России, платишь им за это?". Ему такой вопрос не задают, Коломойскому не задают. Но Козак не может выдумывать – раз он сказал, видимо, так дело и есть.

Это просто полностью обнуляет аргументацию СНБО, президента Зеленского, генеральной прокуратуры о том, что исключительно виновен вплоть до предательства национальных интересов, Медведчук. А эти ребята, которые покрупнее в разы, ничего…

Я хочу знать, Пинчук, ты что, зарабатываешь по-прежнему? А ты смотришь свое телевидение, которое показывает, какие сволочи живут на северо-востоке? Тебя устраивает получать бабки у таких агрессоров?" – заявил Погребинский.