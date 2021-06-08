также в разделеПолитика
Зеленский: Время деклараций прошло, нужен четкий план интеграции Украины в НАТО
Заслужили санкции и уголовные дела: Ахметов, Яценюк и Коломойский финансируют «ЛДНР» через сотрудничество с РФ
МИД: Россия нарушала Договор по открытому небу с 2008 года 8
Блогер: Против Зеленского могут возбудить уголовное дело из-за переговоров с боевиками? 21
Зеленский: Мы строим крутые дороги 11
СБУ провела обыски у основателей «Партии Шария» 17
В РФ возмутились из-за исключения россиян из коренных народов Украины 13
Зеленский прокомментировал исправление пресс-релиза ОП о заявлениях Байдена 22
Россия – щедрая душа: Москва торгует с украинскими олигархами, льющими помои на Кремль, - Погребинский 20
«Венецианка» раскритиковала принятые Радой изменения по недостоверному декларированию 15
Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский шел на второй срок 30
Зеленский прилетел в Кривой Рог рейсовым самолетом 69
Блинкен примет участие в переговорах Байдена с Путиным 10
Украинцы Венгрии просят Орбана помочь Украине вступить в НАТО 9
CNN опубликовал запись разговора советника Трампа и Ермака 20
«Крым мы не отдадим»: В РФ заявили, что санкции навсегда 96
Ермак рассказал, о чем говорили Зеленский и Байден 29
Пленки «Бигуса» сливает работающий на Офис Зеленского – Валерий Кондратюк 44

В случае участия в выборах действующий президент Владимир Зеленский получил бы 21,8% среди всех респондентов, составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На втором месте – Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем – Юлия Тимошенко с показателями соответственно, 9,5% и 11,9%. Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и Юрий Бойко (7,3% и 9,2%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Напомним, 54,5 % украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
28
Теги