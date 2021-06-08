В случае участия в выборах действующий президент Владимир Зеленский получил бы 21,8% среди всех респондентов, составляет 27,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На втором месте – Петр Порошенко, за которого проголосовали бы 11,7% среди всех респондентов и 14,6% среди тех, кто определился с выбором.

На третьем – Юлия Тимошенко с показателями соответственно, 9,5% и 11,9%. Четвертое место делят с примерно одинаковой поддержкой Игорь Смешко (7,6% и 9,5%) и Юрий Бойко (7,3% и 9,2%). Другие кандидаты имеют низкую поддержку.

Напомним, 54,5 % украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.