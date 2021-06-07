Репрессии должны быть системными и непрерывными. В этом суть механизма, над разработкой которого трудились такие выдающиеся специалисты своего дела, как Альфред Стресснер, Рафаэль Трухильо, Франсуа Дювалье и славный лидер Эфиопии Менгисту Хайле Мариам. Последний репрессировал так, причем даже своих ближайших соратников-марксистов, что джунгли шумели и жирафы бежали во все стороны. При этом человек вообще обходился без заседаний Совбеза. Мочил всех своими руками, за что получил прозвище "Черный Сталин".

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Владимир Александрович пока еще не научился последовательной и системной работе. Опять же заседания Совбеза, которые с февраля текущего года стали "визитной карточкой" санкционных репрессий, проходят крайне нерегулярно. То раз в месяц, то раз в две недели. Так нельзя. Это же не игрушки какие-то: в эту пятницу ввожу санкции, а в следующую отдыхаю. Народ отвыкает от привычных зрелищ, начинает задумываться над такими банальными проблемами, как коммуналка, бешеный рост цен на все при сохраняющейся тенденции к получению европейской зарплаты прямо в гроб, в правый тапочек (белый).

Промедление с репрессиями и санкциями смерти подобно. Это еще Ленин тонко подметил. За что его и декоммунизировали при Порошенко. Перерывы делать нельзя. Однако еще более страшный грех – не оправдывать ожиданий широкой патриотической общественности. Если вы анонсируете персональные санкции против расхитителей плодородной украинской земли или же собираетесь учинить расправу над пятью народными депутатами, фамилия одного из которых начинается на "Н", а заканчивается на "винский", то будьте добры: выньте и положьте. Или, в крайнем случае, покладите.

А что мы имеем в абсолютно сухом остатке? Доклад министра внутренних дел Арсена Авакова о комплексе мероприятий, проведенных в отношении "воров в законе" и "криминальных авторитетов". Из 34 "авторитетов" в Украине осталось 0. Из 111 криминальных лидеров через пару недель останется 0. Красивые цифры. Оказывается, все проблемы решаются быстро и просто. Было много – стало никого. Вот график. Стрелку видите? Это достижение Зеленского. Но мы еще две недели назад ситуацию с ворами обсудили. Где новый санкционный список?

Прямо какой-то подвох чую. Подсовывают инфу второй свежести. По выселению из Конча-Заспы и Пущи-Водицы. Заслуженный ветеринар, секретарь Совбеза Данилов опять рассказывает о том, как выезжает из элитного поселка бывший трижды генеральный прокурор Святослав Пискун. Да все уже в курсе. И что? Опять выезжает Дмитрий Владимирович Табачник, который последние семь лет живет в Крыму. Никаких земельных олигархов, сторонников Лукашенко в Украине, подлежащих немедленной утилизации.

Единственный момент – анонсировали список граждан Украины, находящихся под санкциями США. 130 граждан находятся под Минфином США, четверо – под Госдепом. В настоящее время из посольства Украины в Америке пришла информация по каждому из указанных персонажей. Все в Совбезе думают: что делать? Поручили всем украинским спецслужбам, МВД, Минфину, Национальному банку выяснить: что мы как страна можем сделать для усиления давления нашего стратегического партнера? Какие еще ресурсы остались незадействованными? Может, стоит изучить свидетельства о рождении санкционированных, чтобы определить степень их дальнейшего пребывания в нашей веселой стране?

Фамилия одного санкционированного США гражданина известна. Это лидер политсовета "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук. Но есть проблемы. Во-первых, абсолютно непонятно, что еще можно сделать с Медведчуком. Санкции СНБО против него и его супруги Оксаны Марченко уже введены. Уголовное дело по статье о государственной измене возбуждено. Петр Алексеевич выступает в роли "свидетеля" по этому делу, что его очень расстраивает. Он вопит о том, что режим Зеленского день и ночь ищет возможность для расправы над ним. Как по мне, так Порошенко находится в очень комфортных условиях. Никто даже не думает вводить в отношении него санкции. Ни США, ни наш Совбез.

Другое дело Медведчук. Вот против него использовали "максимальный пакет". И что получили на выходе? Обвинительное заключение в отношении него распадается на глазах у изумленных собственной глупостью прокуроров. В ООН выпустили отчет о нарушении прав человека, где Украину обвиняют в нарушении этих самых прав. Причем именно в контексте решений СНБО и Медведчука. Признали отключение трех телевизионных каналов (NewsOne, 112, Zik) действием, которое "противоречит международным стандартам и не содержит достаточного обоснования". Напрашивается определенная параллель между поведением Зеленского и Евгения Мураева в 2018 году. Евгений тогда "блестяще" стуканул на Медведчука в СБУ. Просил "санкционировать". По итогу его рейтинг рухнул в два раза. Так же обстоят дела и с введением запрета в отношении телеканалов и лично Медведчука. Простите за избитые анатомические подробности, но это выстрел в ногу. Избиратели, голосовавшие за Зеленского в 2019 году, совершенно не того от него ожидали. Поэтому не надо удивляться, что разочарование в Зеленском и "слугах" растёт, а рейтинг падает. И что дальше?

Вводить против Медведчука в третий раз? Возбуждать еще одно уголовное дело? Загадка. Точнее, тупик. Судя по всему, тупиковый путь развития решений Совбеза очевиден. Никак не удается настолько расширить персональный список санкционированных, чтобы учесть все пожелания и просьбы, подкрепленные весомыми "аргументами", переданные как лично Данилову, так и в Офис президента. Бизнес, надо сказать, чудесный: показывают заинтересованным лицам некий список, где напротив конкретных фамилий стоит конкретная цифра. Разве не прелестно?

Александр Зубченко

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