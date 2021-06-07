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Комитет избирателей проанализировал декларации народных депутатов, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья или найма гостиничного номера.

Из 147 народных депутатов, которые арендуют жилье за ​​бюджетные средства, 81 депутат имеет на своих счетах более миллиона гривен.

Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции «Слуга народа» (67 человек). Значительно меньшее количество среди депутатов других политических сил. Так, по 4 депутата-миллионера, которые арендуют жилье, входят в состав групп «За будущее» и «Доверие», 2 депутата - внефракционные, 2 - члены ЕС, 1 - «Батькивщины», 1 - «Оппозиционного платформа - За жизнь».

Среди самых богатых депутатов, которые получают бюджетные средства на аренду жилья:

- Олег Воронько, «Слуга народа», задекларировал 129 млн грн;

- Сергей Магера, внефракционный, 25,5 млн грн;

- Остап Шипайшло, «Слуга народа», 22,5 млн;

- Александр Трухин, «Слуга народа», 20,9 млн;

- Анатолий Урбанский, «За будущее», 19,8 млн;

- Александр Пономарев, ОПЗЖ, 19,3 млн;

- Олег Мейдич, «Батькивщина», 14 млн;

- Валерий Лунченко, «Доверие», 12,8 млн;

- Степан Чернявский, «Слуга народа», 11,5 млн;

- Павел Павлиш, «Слуга народа», 10,8 млн.

«По мнению Комитета избирателей, Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, которые получают такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в Киеве без помощи средств налогоплательщиков. Нормы о компенсации депутатам средств на наем жилья является пережитком прошлого, от которого следует отказаться», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Согласно ч.1 ст. 35 Закона «О статусе народного депутата Украины» в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера. Народному депутату на аренду жилья или наем гостиничного номера на основании его заявления и копии документа, в который внесены сведения о месте его проживания, Аппаратом Верховной Рады Украины ежемесячно выдаются средства в размере, установленном сметой Верховной Рады Украины для компенсации стоимости аренды (найма). Право на получение таких средств имеют народные депутаты, не обеспеченные жильем в городе Киеве, и место их проживания, согласно его регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города.

Данные на основе списка народных депутатов Украины, которым осуществлена ​​выплата компенсации для аренды жилья или найма гостиничного номера в апреле 2021 года. В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. грн для найма жилья.
ForUm

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