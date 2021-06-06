4 июня сотрудники ГБР задержали при перевозке взятки начальника отдела таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни Михаила Бурдейного. В его машине обнаружено 700 тысяч долларов - майский ежемесячный развоз "кэша" для группы государственных структур, вовлеченных в ряд коррупционных схем. Большая часть суммы могла предназначаться и.о. директора Департамента профилирования рисков таможенной службы, бывшему руководителю Волынской таможни Александру Щуцкому, пишет в своем блоге главный редактор "Цензор. НЕТ" Юрий Бутусов.

По его словам, пачки с долларами были перевязаны резинкой, на них были указаны адресаты: "СБ Люб", "Прокуратура", "Зам".

«СБ Люб» - это похоже на Службу безопасности Любомля - райотдела, который занят борьбой с контрабандой в "Ягодине". "Прокуратура" - не указано куда. "Зам" - тут трудно понять куда и чей. Но ведомство не указано, вероятно - какой-то таможенный начальник. Также есть информация, что есть пачки с подписями для полиции, а также для структур, отвечающих за оформление транспортных средств. Общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов, - около 100 тысяч долларов», - пишет Бутусов.

По его словам, основная часть суммы предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы.

«А кому предназначалась основная часть суммы? По данным источников, близких к следствию, основная часть денег предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы. Кому именно? Исполняющим обязанности директора департамента является Александр Щуцкий», - напоминает Бутусов, добавив, что причастность бывшего руководителя Волынской таможни к этому должно установить только следствие.

Главред издания отметил, что сумма взятки - 700 тысяч долларов наличными - поражает, поскольку это всего лишь за один месяц, и с одного таможенного поста.

«Причем всю схему расщепления средств мы не знаем, вполне возможно, что это даже не один канал сбора средств на "Ягодине". Давайте подсчитаем, про какие суммы в месяц может идти речь в масштабе страны? Ведь такая масштабная схема не может существовать только в одном месте, таможни и посты есть в каждой области. Недавно назначенный глава таможенной службы Павел Рябикин оценил ущерб государству от контрабанды в около 100-150 миллиардов гривен… Печально, что системных реформ правоохранительных органов не проводится, и потому в следующем месяце при перевозке "кэша" в Киев с других постов и таможен, скорее всего, не найдут, "смотрящих" поменяют, и будут новые безвестные начальники отделов, назначенные нужными людьми для сборов, снова развозить куда-то деньги в багажнике», - добавил Бутусов.