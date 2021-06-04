Очень интересно наблюдать, как прихлебатели Зеленского провалились с идеей "пленок Медведчука" и сами себе вырыли яму. И если первоначальная задача заключалась в дискредитации лидера украинской оппозиции и пиаре Зеленского, то получилось с точностью наоборот.

Во-первых, в "деле Медвечука" Зеленский и СНБО взяли на себя несвойственные полномочия, а это, на минуточку, уже узурпация власти. Как точно подметил нардеп РинатКузьмин, наш гарант и его приспешники в лице координационных органов создали "свою параллельную судебную власть". И эта "власть" почему-то решила, что может игнорировать существование судов и брать на себя их функции: принимать решения о виновности или невинности, лишать гражданства или имущества.

Только Зеленский, даже имея какое-никакое юридическое образование, забывает о том, что существует уголовная ответственность за узурпацию власти, которая рано или поздно постигнет каждого участника этой схемы.

Во-вторых, уголовным делом против Медведчука эти "правители" настроили против себя Европейский союз, в который, по их словам, они так яростно стремятся. В Евросоюзе уже заявили, что внимательно наблюдают за ситуацией, связанной с делом лидера украинской оппозиции и призвали украинскую власть к соблюдению всех законных процедур при его расследовании.

В этой связи у Зеленского четко должны понимать, что у ЕСПЧ не будет другого выхода, кроме как отменить все эти решения, тем самым прикрыть позорную лавочку этой "параллельной судебной власти".

В третьих, уже не за горами встреча Путина и Байдена. По всей видимости, именно во время этого знаменательного события президент РФ и нанесет Зеленскому болезненный "ответный удар". "Дело Медведчука" для Путина в каком-то роде – личная история, и надеяться на то, что глава РФ пустит ее на самотек Зеленскому точно не стоит.

Разница в том, что в отличие от импульсивного Зеленского, Путин будет действовать взвешено и хладнокровно, а следовательно – с гораздо большими потерями для украинской стороны.

В-четвертых, если уже даже экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что "пленки Медведчука" − это дело рук Банковой, а перспективы у этого дела нулевые, то здесь и к бабке не ходи.

"Эти пленки не были известны и в СБУ. Взялись они из рук человека, который работал на высокой должности в СБУ и записывал для себя. И сейчас этот человек работает в Администрации президента Украины и использует эти пленки в своих политических играх. Это не обвинение, это анализ", − говорит Луценко.

Ну и вишенка на торте - это видео, где Ринат Кузьмин наглядно показал, как такую сильную и неопровержимую "доказательную базу" с помощью Айфона может создать каждый школьник.

Конечно, любому здравомыслящему человеку ясно, откуда ноги растут у этого "дела" и под чьим кураторством Зеленский пытается минимизировать влияние оппозиционной власти на политические процессы в стране.

Еще примечательно, что даже по указке Запада, мало кто из должностных лиц готов пойти на подлоги в деле и настолько явно преступить закон. Поэтому Зеленский и вынужден публично стимулировать этих сбушных экспертов и награждать их за "работу" по "делу Медведчука".

Из всего вышеперечисленного ясно, что времени до "возвращения бумеранга" у Зеленского осталось немного. Сейчас все ресурсы ЗеКоманды будут потрачены на то, чтобы хоть как-то минимизировать репутационные потери после проваленного "дела Медведчука". Но, конечно, вряд ли им это удастся.