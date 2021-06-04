В условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов и оккупации части Донбасса Украина была вынуждена покупать уголь у России. Об этом заявил пятый президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко журналистам возле СБУ.

Он отметил, что имеет исчерпывающие объяснения, почему это было необходимо тогда, однако не понимает, почему нынешняя власть возобновила сотрудничество со страной-агрессором.

«Мы на сегодняшний день очень легко можем объяснить в условиях энергетического кризиса 2014-2015 годов, почему в условиях оккупации Донбасса, где находилось 90% украинского угля, украинского антрацита, мы вынуждены были покупать уголь у России. Завозить из государственных шахт. Наше правительство и наше Минтопэнерго завозили уголь для обеспечения функционирования половины Украины в условиях абсолютно пустых угольных складов. И мы можем объяснить, почему тогда мы вынуждены были покупать электрическую энергию. Я думаю, пусть сейчас Зеленский объяснит, почему в 2020-2021 году на миллиард долларов он покупает электроэнергию и покупает уголь с оккупированных территорий и из России, тогда как мы перестроили электростанции и перевели их на уголь, который добывается в Украине», - отметил Порошенко.

«Я не знаю, почему в 2021 году Зеленский поссорился с Медведчуком, но хочу отметить, что в 2019 году все каналы Медведчука – и 112, и Ньюсван, и ЗИК, который он купил позже, уже при Зеленском, и «1+1» очень живо и очень решительно поддерживали Зеленского во время избирательной кампании. Он пользовался абсолютно безоговорочной поддержкой», - напомнил Порошенко.

«Мы сейчас видим, что вместо того, чтобы бороться с Путиным, Зеленский с утра до вечера пытается бороться с Порошенко. Господин Зеленский, мы остановили Путина в 2014-15 годах. Мы не боялись и не боимся Путина, ну а вас - тем более», - отметил пятый президент.

Сегодня Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.