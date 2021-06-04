Обвинение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста ‒ яркий пример политического преследования оппозиции в Украине. Об этом говорится в публикации немецкой газеты Neues Deutschland.

Издание подчеркивает, что, придя к власти, Владимир Зеленский практически сразу начал ограничивать влияние Виктора Медведчука и «быстро выгнал его из минского процесса», к участию в котором привлек политика предшественник Зеленского Петр Порошенко.

А в феврале этого года, пишет Neues Deutschland, Президент с помощью Совета национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против лидера ОПЗЖ, причем «юридически спорная процедура обосновывалась подозрением, что он финансирует сепаратистов».

А нынешнее обвинение Виктора Медведчука в государственной измене, по мнению немецкого СМИ, лишь «один из примеров репрессий» против оппозиционного политика, так как «обвинительное заключение не имеет доказательств».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров взять оппозиционного политика под стражу, его адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. И Офис генерального прокурора, и адвокаты Виктора Медведчука подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании», – сказал Виктор Медведчук.