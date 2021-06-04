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Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, какой статус имеет Петр Порошенко по делу Медведчука и Козака, которых подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов.

Об этом она рассказала в ток-шоу «Право на владу», передает УНИАН.

«Я думаю, что нам здесь не стоит играть в пас. Пятый президент Порошенко в этом производстве - свидетель. Сейчас мы все возмущены. Общество хочет ответа. И мы профессионально к ответу и к правде дойдем. Я не могу сейчас сказать винновен он или нет. Потому что получится так, что дело с уголовно-процессуальной плоскости мы переведем в политическую», - рассказала она.

Также генпрокурорка добавила, что Порошенко приглашают на допросы в СБУ.

«Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод - я его применю», - сказала Венедиктова.

Напомним, 27 мая пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ.
ForUm

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