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Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом — об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на телеканале «Украина 24».

«Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по отношению к установлению мира на Донбассе, и целью будет возврат всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины», — сказал он.

Кравчук рассказал, кого он считает предателями.

«Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — сказал он.  

Украина должна объединить политические силы для решения проблемы с Донбассом — об этом заявил экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на телеканале «Украина 24».

«Если мы объединим политические силы, если в парламенте будет единство по отношению к установлению мира на Донбассе, и целью будет возврат всех территорий, думаю, не будет таких проблем и вопросов, которые бы мы не могли решить. А мы сегодня как лебедь, рак и щука, в парламенте говорят необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины», — сказал он.

Кравчук рассказал, кого он считает предателями.

«Приведу пример. В Польше есть оппозиция? Есть. Но скажите, пожалуйста, польская оппозиция ездит в Германию или Украину консультироваться, как строить Польшу? А наши ОПЗЖ едут в Москву, встречаются с Путиным, он дает им установки, они приезжают и строят российскую Украину или Украину с российскими методами управления. Нужно выжечь это из Украины, выжечь, и тогда, когда у нас не будет таких проблем, я думаю, все вопросы будут решаться быстро и организованно», — сказал он.  
ForUm

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