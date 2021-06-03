Уголовное преследование украинской властью председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука не имеет ничего общего с борьбой против олигархов, анонсированной Президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет ведущая французская газета La Croix.

В публикации отмечается, что украинская власть обвиняет лидера оппозиции в государственной измене, уверяя, что это якобы «точка отсчета» кампании по борьбе с олигархией.

При этом издание называет уголовное преследование Медведчука «беспрецедентной атакой» на политического оппонента, а анонсированный Президентом закон об олигархах – расплывчатым.

«Владимир Зеленский – аутсайдер, не имеющий политического опыта до того, как он возглавил страну в 2019 году, в апреле объявил, что хочет внести в парламент закон об "олигархах", содержание которого пока очень расплывчато», – пишет французская газета, уточняя, что «успех этой новой кампании более чем сомнительный».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария внесли апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем (21 мая 2021 года. – Ред.) судебном заседании», – сказал Виктор Медведчук.