Александр Тупицкий и Александр Касминин не могут принять участие в рассмотрении земельного дела в Конституционном Суде, поскольку их с 19 января не пропускают в здание суда сотрудники Управления государственной охраны.

Об этом после перерыва объявил заместитель председателя КС Сергей Головатый, передает Укринформ.

«С целью рассмотрения вопроса о возможности участия судей Касминина и Тупицкого в заседании сообщаю, что я дал поручение руководителю Секретариата выяснить возможность такого участия. Получил документ о том, что уже с 19 января включительно по сегодняшний день Тупицкого и Касминина не допускают в помещение суда работники УГО, о чем составляются соответствующие акты каждый раз. Соответственно, по объективным причинам их участие далее невозможно, поэтому продолжаем заседание», - сказал он.

Ранее КСУ объявил перерыв до 14:00, чтобы рассмотреть ходатайство народного депутата от ОПЗЖ Василия Нимченко о возможности участия судей Тупицкого и Касминина в рассмотрении дела относительно открытия рынка земли.

Среди прочего, Нимченко просил КС принять Акт, который должен определить статус судей КС Тупицкого и Касминина, которых 3 июня во время рассмотрения земельного дела снова не пустили в здание суда.

В свою очередь, председатель парламентской фракции партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поддержала это ходатайство. Она заявила, что Тупицкого и Касминина «устранили только потому, чтобы не дать признать неконституционным закон о рынке земли».

Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Он отметил, что они отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Оба уволенных судьи обжаловали указ президента в Верховном Суде.

20 мая Кассационный административный суд в составе Верховного Суда перенес на 17 июня рассмотрение жалобы Тупицкого.

Тупицкий был избран председателем Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 года.

Большая палата Конституционного Суда в четверг, 3 июня, продолжает рассмотрение объединенного представления 48 и 53 народных депутатов относительно конституционности закона, который открывает рынок земли в Украине.