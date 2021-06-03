Несмотря на все попытки действующей власти очернить украинскую оппозицию, ее рейтинг и популярность у населения продолжает расти.

На этот факт в эфире телеканала «Перший Незалежний» обратил внимание профессор социологии Павел Кутуев.

«Соотношение поддержки «Слуги народа» и ОПЗЖ уже фактически выровнялось. Это показывает опрос такого солидного социологического центра как «Социальный мониторинг». Весь 2020 год рейтинги правящей команды стабильно и быстро падали, а рейтинги оппозиции росли», – указал социолог.

В свою очередь, народный депутат Украины предыдущих созывов, экс-министр ЖКХ, экс-глава КМДА Александр Попов раскрыл подоплеку действий власти по дискредитации своих политических оппонентов.

«Суть «пленочного» скандала не в том, чтобы привлечь Виктора Медведчука к уголовной ответственности, так как ни один суд не примет подобное решение. Цель власти – запугать политика и спровоцировать его выезд за границу», – убежден политик.

Однако, отметил эксперт, Медведчук не испугался и у него есть все возможности честно пройти этот путь и защитить себя.

«Налицо явное преступление со стороны власти и преследование Медведчука в цепочке этих событий. Началось все с того, что не дали провести выборы на подконтрольной территории Донбасса, прекратили работу Конституционного Суда, затем – закрыли каналы, начали «наезд» на оппозицию. Не только на Виктора Медведчука, а вообще на политическую силу «Оппозиционная платформа – За жизнь», потому что он один из ее лидеров. Это действия, направленные на узурпацию власти», – резюмировал Александр Попов.