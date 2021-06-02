Суд пока еще не вынес вердикт по обвинениям, предъявленным председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. В всвою очередь комментарии Президента Владимира Зеленского по этому делу противоречат презумпции невиновности и говорят о его политической заинтересованности. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» сказал политолог Алексей Якубин.

«Даже сам факт, что первое лицо государства комментирует это дело, когда, по сути, оно находится на досудебном этапе и когда у нас никто не отменял презумпцию невиновности – является показателем того, что в этом деле есть политика и это – приоритетно. Тем более, что в данном случае идет речь о Викторе Медведчуке, который представляет вторую по размеру фракцию в парламенте и первую по размеру оппозиционную силу в Украине», – констатировал политолог.

Также он отметил, что на политическую мотивацию уголовного преследования Медведчука указывает и использование пленок с якобы голосом политика в качестве доказательств, что также является популярным инструментом нечестной политической борьбы в Украине.

«Если говорить о записях, заметьте, у нас политика в последние несколько лет "беременна" на разные записи. Когда все эти вещи вбрасываются, они отыгрывают свою роль – влияют на общественное мнение, используются в не всегда честной политической борьбе, а потом все как в тумане. Как они были сделаны, кто их сделал, являются ли они реальными – все это остается без ответов», – подчеркнул Алесей Якубин.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий заявил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.