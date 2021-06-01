После начала процесса над председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком опросы общественного мнения четко показывают планомерное снижение популярности и падение уровня доверия как к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к его партии «Слуга народа». Об этом сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала «Первый независимый».

По мнению эксперта, это яркая демонстрация того, что «избиратель перетекает» к Медведчуку на фоне невыполненных обещаний Зеленского, которые, судя по всему, так и останутся невыполненными до конца его президентского срока.

«Демонизация "Оппозиционной платформы – За жизнь" и Медведчука тоже сыграла с ними (действующей властью. – Ред.) злую шутку. И этот процесс статистически подтверждается опросами», – сказал Марунич.

Как отметил эксперт, Владимир Зеленский рассчитывает, что, дискредитируя Виктора Медведчука как основного политического конкурента, сможет остаться на второй срок.

«Сам этот путь неуспешный, но Зеленский будет продолжать упорствовать в своем этом безумии. Вполне вероятно, что из Медведчука он создаст себе основного ключевого оппонента на будущих президентских выборах», – считает Дмитрий Марунич.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.