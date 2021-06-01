Крупнейшие издания мира возмущены незаконными действиями президента Зеленского и его команды в отношении оппозиции

С 2 февраля – момента начала репрессий против председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также ряда других оппозиционных политиков и независимых телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, СМИ - во всем мире вышло 37 734 публикации относительно несправедливого преследования оппозиции в Украине.

Стоит отметить, что доля положительных упоминаний и информационно-нейтральных публикаций совокупно составляет 86,73%. Это, как правило, новостные или аналитические материалы, которые освещали данные события в Украине без авторской оценки событий или критиковали вручение подозрения лидеру украинской оппозиции Виктору Медведчуку, а также последовавшее вслед за этим заседание Печерского райсуда, где в качестве меры пресечения было избрано содержание политика под домашним арестом. Действия украинской власти западные СМИ охарактеризовали как политические репрессии против оппозиции, а также назвали это частью более широкой кампании подавления оппозиции, начатой еще в феврале этого года.

Кроме того, СМИ акцентировали внимание на том, что, вероятнее всего, действия президента России Владимира Путина в Украине, прежде всего, направлены на поддержку "оппозиционного Офиса президента" политика Виктора Медведчука, а нынешняя напряженность между Россией и Украиной напрямую связана с санкциями Зеленского против близкого друга Путина - Виктора Медведчука.

Среди прочего, в этих статьях также освещался вопрос неправомерности и незаконности действий украинской власти и самого президента Зеленского при введении санкций в отношении украинской оппозиции. А закрытие телеканалов называлось прямым нарушением свободы слова и прессы в Украине, в результате чего Зеленский добился введения в Украине жесткой цензуры и перекрыл доступ населения к альтернативному взгляду на ключевые события в стране. Сами же санкции в этих источниках называли инструментом борьбы с оппозицией и связывали с желанием Зеленского возобновить свой стремительно падающий рейтинг. Зарубежные издания связывали данные шаги президента и его окружения с влиянием Вашингтона (в американских и европейских СМИ – это подавалось как желание Зеленского найти расположение президента США Джо Байдена). Кроме того, в последнее время все чаще стали появляться публикации, которые называют режим Зеленского авторитаризмом и диктатурой.

Так, ведущее американское издание Associated Press отмечает, что новые обвинения, которые украинская власть предъявила главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, являются частью более широкой кампании, начатой еще в феврале.

"Украина предъявила обвинение высокопоставленному деятелю оппозиции Виктору Медведчуку, который является близким союзником президента России, в государственной измене и попытках украсть природные ресурсы из Крыма. Медведчуку также инкриминируют разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей в прошлом году", - говорится в материале.

Автор статьи обращает внимание, что Медведчук возглавляет политсовет партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая является самой крупной оппозиционной группой в парламенте, имеющей 44 из 450 мест.

"Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три телеканала - "112 Украина", Zik и NewsOne. Его партия назвала новые обвинения против Медведчука "открытой и циничной политической расправой", - отметили в Associated Press.

Швейцарское издание Zűrsch-Weekly News Review в своем материале пишет, что события в Украине показывают, что суд над Виктором Медведчуком, лидером политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", крупнейшей оппозиционной силы страны, является еще одним доказательством того, что нынешнее украинское правительство использует политические инструменты в борьбе с его критиками.

Это тревожный сигнал со стороны Украины, потому что через короткий промежуток времени новый президент Владимир Зеленский снова предпринимает действия, несовместимые с западными ценностями и неприемлемые для страны, которая на словах заявляет о своей приверженности демократии и свободе слова.

Первым сигналом о свертывании демократии в Украине и диктаторских амбициях ее нового президента стало закрытие трех оппозиционных телеканалов - NewsOne, ZIK и "112 Украина", что подавляющее большинство местных комментаторов назвали незаконными и необоснованными.

Теперь очередь за лидером крупнейшей оппозиционной партии, который рассматривается в Украине как один из наиболее вероятных кандидатов во второй тур следующих президентских выборов. Аналитики в Украине отмечают, что популярность Виктора Медведчука и его последовательность в отстаивании своей политической позиции могли стать главной причиной страха Зеленского и его стремления к мести. "То, что мы видим сейчас, — это не что иное, как политически мотивированные репрессивные меры, вызванные моей принципиальной политической позицией. Я буду продолжать участвовать в судебных расследованиях, добиваясь справедливости для себя и всех украинских избирателей, которые доверили мне почетный статус украинского законодателя", - прокомментировал Медведчук давление со стороны правительства.

Катарское СМИ L'observateur du Qatar в своей статье пишет, что Медведчук, который наладил более тесные связи с Москвой и в прошлом был посредником между Москвой и Киевом, находится под следствием по обвинениям в измене, которые он считает политически мотивированными.

В заявлениях на заседании Совета безопасности России Путин назвал происходящее на Украине "зачисткой" политического пространства и обвинил украинские власти в нападении на людей, которые предпочитают улучшение отношений с Россией и поддерживают мирное урегулирование конфликта на востоке Украины. Сепаратистские силы, поддерживаемые Россией, ведут боевые действия с 2014 года.

"Судя по всему, и это очень печально, Украина медленно, но верно превращается в некий антипод России, некую антироссийскую площадку, с территории которой, кажется, мы будем постоянно получать информацию, которая требует от нас особенной реакции с точки зрения безопасности".

Ссылаясь на то, что он назвал избирательной и политически мотивированной кампанией в Украине против некоторых людей, ведущих бизнес с Россией, г-н Путин сказал, что Москва не будет бездействовать.

Agora Vox – старейшая французская ежедневная газета - отмечает, что дело Медведчука решит судьбу Украины.

"Прокуратура, представившая в судебном заседании документы обвинения, выглядела на удивление убогой. Дошло до того, что специально подобранный по этому делу судья обратился к ним с множеством жалоб. Похоже, он понял, что они хотели, чтобы на него была возложена вся ответственность за цирковое зрелище, которым стал судебный процесс, и поэтому он отпустил подозреваемого куда угодно. Однако он не позволил полностью опозорить правительство: он отказал прокурору в просьбе заключить Медведчука под стражу с альтернативой огромного залога (по украинским меркам, но доступного для подозреваемого) в размере 300 миллионов гривен и распорядился об этом. Он будет помещен под домашний арест.

В целом первый раунд противостояния был на руку Виктору Медведчуку. Власть обязательно подготовит контратаку. Но пока дела, сфабрикованные полицией, настолько слабы, а иногда и анекдотичны, что трудно поверить в какой-либо успех. Конечно, у Zelensky et Cie всегда есть возможность сделать выбор в пользу незаконности, что они и делают регулярно, например, путем организации внесудебных преследований через Совет национальной безопасности и обороны (CSND). Но в случае с Медведчуком это средство уже использовалось - этой зимой. Поэтому им нужно искать что-то другое. Пока же на фоне массового недовольства властью преследование Медведчука скорее повышает его рейтинг", - отмечает издание.

Британское агентство новостей Reuters в своем материале цитирует Виктора Медведчука, где он называет санкции против него "еще одним шагом Украины к диктатуре".

Financial Times – ведущее британское издание - в своей статье разбирается, какова цель Владимира Зеленского в свете последних событий – закрытия оппозиционных телеканалов, санкций против Виктора Медведчука, а также обвинений НАБУ против высокопоставленных членов правления "ПриватБанка". Financial Times делает вывод, что Зеленский добивается расположения администрации его американского коллеги Джо Байдена.

Крупнейшая ежедневная газета Германии "Зю́ддойче ца́йтунг" в статье рассказывает о двойных стандартах Владимира Зеленского. С одной стороны, он закрывает телеканалы и вводит санкции в отношении Виктора Медведчука и его окружения, а с другой - даёт возможность другому олигарху Ринату Ахметову процветать в Украине. По утверждению автора статьи, санкции в отношении Медведчука – это устранение политического конкурента, а остальные олигархи могут спать спокойно.

В NachDenkSeiten автор статьи Ульрих Хайден подробно описывает ситуацию, которая сложилась в Украине в последние недели в результате принятия президентом Владимиром Зеленским решения о закрытии трёх популярных телеканалов под предлогом борьбы с "пропагандой". Автор старается привлечь внимание немецких СМИ к проблеме принципов свободы слова в Украине. Обращает внимание на факты усиления разгула украинского ультранационализма и приводит пример появления т.нз. "черного списка" из 1500 журналистов телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK. "Безразличие немецких СМИ к этим событиям в Украине просто ужасает", - пишет немецкий журналист.

Напомним, 13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 19 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях против 8 физических и 19 юридических лиц. Среди них трое украинских граждан – политик Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко и гражданская жена владельца каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" Тараса Козака Наталья Лавренюк.

Как сообщалось, 26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал - "Перший Незалежний". Основателями нового медиа стала группа журналистов, которые ранее работали на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Однако уже через час после начала вещания телеканал "Перший Незалежний" незаконно отключили под давлением властей.