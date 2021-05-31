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Информация о борьбе с олигархами подается командой Зеленского избирательно. Так в интервью Comments.ua рассказал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, обвинения, которые предъявлены Медведчуку, мягко говоря, "сырые".

"Одно из обвинений - не только госизмена, а еще нарушение обычаев и законов ведения войны. Вау! А что, у нас Медведчук - военнослужащий? Или он ведет войну? Или он официально зафиксирован как сторона военных действий? Как правило, такие статьи инкриминируются, как пример, о расстреле наших бойцов под Иловайском, которые выходили "зеленым" коридором по договоренности, но их расстреливали, как в тире, российскими танками. Да, это - военное преступление по этой статье, а Медведчук тут при чем?" - пояснил свое мнение экс-генпрокурор.

Луценко отметил, что у него лично и в прокурорских кругах складывается впечатление, что команда Зеленского рассчитывала на то, что Медведчук уедет из страны, как это сделал Янукович. Однако Медведчук остался в Украине и отстаивает свои интересы в суде, а американцы хотят от украинской власти несколько иной борьбы с олигархами, считает экс-генпрокурор.
ForUm

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