Влиятельный американский журнал The National Interest, который издается в 1985 года и является мозговым центром для разработки предложений в области американской внешней политики, назвал Украину авторитарной страной, а политические репрессии против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – безобразными. Об этом в статье под названием «Украина все быстрее скатывается в авторитаризм» пишет редактор издания, старший научный сотрудник по исследованиям безопасности Института Катона Тед Карпентер.

По мнению автора, американские чиновники всегда любили изображать Украину смелой демократией, отражающей угрозу агрессии со стороны авторитарной России. Но идеализированный имидж, придуманный Вашингтоном, никогда не соответствовал мрачной реальности. Теперь же политика правительства и Президента Владимира Зеленского приобретают все более авторитарный характер.

Аналитик признает, что «в политике Вашингтона был элемент обмана с тех пор, как администрация Барака Обамы поддержала в Украине так называемый Майдан (Революцию Гидности. – Ред.) в 2014 году. А помощник госсекретаря Виктория Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайет поощряли и помогали демонстрантам, которые хотели свергнуть должным образом избранное, но пророссийское правительство».

При этом Белый дом и его западные союзники игнорировали неприятные аспекты революции. Например, то, что в демонстрациях участвовали также вооруженные ультранационалистические и даже откровенно фашистские элементы. В итоге, радикалы и антисемиты на улицах украинских городов стали обычным явлением, а власть начала проявлять авторитарный характер и цензуру в отношении критиков в свой адрес.

«Но какой бы плохой ни была ситуация при Порошенко, при его преемнике Зеленском она стала еще хуже, – пишет Тед Карпентер. – В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько независимых СМИ на основании совершенно расплывчатых и неопределенных предъявлений. 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного политика Виктора Медведчука».

При этом автор напоминает, что Медведчук является одним из самых откровенных критиков Зеленского. И он – «далеко не единственная цель все более безобразных политических репрессий».

«Выпускники Майдана теперь, похоже, пытаются уничтожить даже некоторых «своих». Такие действия сложно вписать во внешнеполитический портрет, в котором США описывают Украину как процветающую и толерантную демократию», – отмечает Тед Карпентер.

Редактор The National Interest уверен, что Вашингтон должен, наконец, признать отсутствие демократии в современной Украине и прекратить поддерживать режим Президента Зеленского.

«Безрассудно относиться к Украине как к союзнику США по стратегическим соображениям, и делать это на основании предполагаемой демократической солидарности – оскорбительно с моральной точки зрения. Администрация Байдена должна как можно скорее сбросить груз этого все более одиозного клиентского государства», – резюмирует Тед Карпентер.