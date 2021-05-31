Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не согласен с решением Киевского апелляционного суда в пользу сохранения ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом говорится в публикации испанского информагентства Еuropa Рress.

«Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста лидеру партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, обвиняемому в государственной измене», – пишет информагентство.

Также в публикации сообщается, что Виктор Медведчук осудил решение суда и пристрастность всего процесса против него.

«Я уверен, что представленные доказательства не обоснованы и, на мой взгляд, незаконны», – цитирует лидера украинской оппозиции Еuropa Рress.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария внесли апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем (21 мая. – Ред.) судебном заседании», – сказал Виктор Медведчук.