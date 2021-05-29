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Уголовным преследованием председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить отвернувшийся от него электорат в том, что в стране идет деолигархизация. Об этом говорится в публикации на сайте американского аналитического центра Atlantic Council.

В опубликованном материале подчеркивается, что последствия обвинений Виктора Медведчука в государственной измене будут зависеть от справедливости окончательного решения суда. Также в статье не исключается тот факт, что к делу против оппозиционного политика приложили руку в Белом доме.

«Вполне возможно, что Вашингтон подтолкнул Киев сделать что-то с Медведчуком», – говорится в публикации.

Кроме того, приводится мнение доцента Одесского национального университета им. Мечникова Владимира Дубовика, который предупреждает о серьезных последствиях для украинской власти.

«Решение об обвинении Медведчука в государственной измене имеет серьезные внутренние и международные последствия», – отметил Дубовик, подчеркнув, что лидер ОПЗЖ был одной из самых влиятельных фигур в украинской политике на протяжении десятилетий.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
ForUm

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