В Офисе президента Украины намерены включить «трудные вопросы» в повестку встречи главы государства Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает УНИАН, об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью на телеканале «Украина 24».

По его словам, сейчас осуществляются организационные вопросы на уровне руководителей Офиса президента Украины и главы Администрации президента РФ.

«Андрей Ермак активно занимается продвижением этой темы двусторонней встречи. Но, на мой взгляд, вопрос не в том, когда состоится встреча, вопрос в том - сможем ли мы в повестку дня этой встречи заложить то количество трудных вопросов, которые требуют решения, которые в течение семи лет не решаются и накапливаются. Ибо все эти вопросы создают очень негативную ситуацию вокруг двусторонних отношений, и это не только война, а это экономические плохие отношения и политические плохие отношения, и практически отсутствие любой прямой коммуникации на уровне каких-либо председателей государственных институтов, то есть мы практически не общаемся», - заявил Подоляк.

Он отметил, что переговоры между президентами Украины и РФ необходимо проводить в третьих странах.

«В тех странах, где есть доверие с одной стороны, с другой стороны, и в той стране, которая занимает нейтральную позицию. Это может быть любая страна, например, были в средствах массовой информации упоминания о Ватикане, о, возможно, Иерусалим, но на фоне происходящего сегодня на Ближнем Востоке в отношениях Палестины и Израиля, безусловно, здесь уже есть сложности. Это может быть любая другая страна с нейтральным подходом к оценке ситуации», - отметил Подоляк.

В то же время, по его словам, ситуация с народным депутатом от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком не может иметь влияние на развитие двусторонних отношений Украины и РФ.

«Я бы вообще вывел бы все эти спекулятивные темы куда-то на край. Они не нужны. Если мы будем приравнивать, что Россия равна Медведчуку, это мы вроде унижаем Российскую Федерацию», - сказал Подоляк.