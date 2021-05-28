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Несмотря на отсутствие доказательств, Печерский районный суд города Киева отправил председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест, что говорит об усилении диктатуры в Украине. Об этом пишет популярный немецкий информационный портал Anti-Spiegel.

В публикации отмечается, что в Украине диктатура становится все более заметной, а суд над Медведчуком «был фарсом».

«У судьи было меньше вопросов к адвокатам, чем к прокуратуре, которая не представила никаких доказательств, но потребовала арестовать Медведчука и установить залог в размере 10 миллионов евро, – сообщает Anti-Spiegel. – 40 депутатов от оппозиции поручились за Медведчука, что он не скроется от следствия – если бы он захотел, то давно бы это сделал, но ходатайство было отклонено».

Автор публикации подчеркивает, что даже судья раскритиковал прокурора за то, что не было предоставлено никаких доказательств.

«Пока, кроме распечаток разговоров с телефона Медведчука, которые прослушивала спецслужба, ничего особенного не слышно, ничего по делу. Кроме того, эти записи не могут быть использованы в качестве доказательств в суде», – говорится в статье.

Anti-Spiegel отмечает, что, несмотря на продолжающееся давление, украинский политик демонстрирует «недюжинную стойкость».

«Если вы посмотрите на любой опрос за последние несколько месяцев, вы увидите, что на вопрос, движется ли Украина в правильном направлении, от 75 до 84 процентов ответят, что это не так. Так называемые доказательства против меня служат цели противодействия политике нашей партии и, прежде всего, против меня», – цитирует интернет-издание слова Виктора Медведчука.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.
ForUm

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