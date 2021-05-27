Руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что по оперативной информации народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарас Козак находится не в Беларуси. Об этом она сказала в интервью каналу «Украина 24».

«Мы идем по процессу, и подаем в розыск только для того, чтобы идти дальше. Закон о заочном осуждении для нас очень важен. Мы будем, благодаря этому закону, не только двигаться по этому фигуранту, но и по всем другим, по делам Майдана и по коррупционерам, которые скрываются на территории России. Идти по одному фигуранту и не идти по другим - это юридически неправильно и бессмысленно. Поэтому, конечно, мы двигаемся», - сказала Венедиктова.

По словам генпрокурора, в отношении Козака есть оперативная информация, которая пока не задействована в уголовном производстве.

«Мне прокуроры не докладывали, - сказала Венедиктова, отвечая на вопрос о том, дал ли Козак о себе каким-то образом знать.

Последняя информация, которая доходила до меня из СМИ, - господин Медведчук говорил, что он находится на больничном, лечится в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая, и она еще не стала предметом уголовных производств».

Как сообщал ForUm, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения Медведчуку. То же самое решили сделать и адвокаты политика.

По данным Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.

По ходатайству следователя Службы безопасности Украины, согласованного Генеральным прокурором, Печерский районный суд Киева дал разрешение на задержание Козака.