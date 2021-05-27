Сценарий «войны Офиса президента против всех», в который президента Владимира Зеленского втягивает его окружение, является изначально проигрышным, поэтому Офис президента проиграет в этом противостоянии. Об этом в своем блоге написал политический эксперт, кандидат политических наук Сергей Годный.

«Политический мыслитель Томас Гоббс писал в свое время о «войне всех против всех». Складывается впечатление, что окружение президента провоцирует вот такую «войну Зеленского против всех» – против крупного бизнеса, против Медведчука и ОПЗЖ, против Порошенко и ЕС, против Кличко, против Авакова», –оценил ситуацию кандидат политических наук.

Вместе с тем Годный спрогнозировал, что Офис президента проиграет в этой «войне», подтверждением чего является «Ватерлоо», который власти устроили Виктор Медведчук вместе с его адвокатами в суде.

«Открываешь новостную ленту – пишут, что и с Тимошенко в ОП уже поссорились. Только, как говорит народная поговорка, «не по Сеньке шапка». И, например, то Ватерлоо, которое учинили власти в лице прокурорских в суде по делу Медведчука наглядное тому подтверждение. А решать все проблемы через СНБО и объявлять санкции против неугодных без суда и следствия – это называется «махать шашкой». Вот только скажите товарищам из Офиса президента, что на дворе XXI век и много не намахаешь», – отметил эксперт.

Годный предупредил, что «война Офиса президента против всех» – это изначально проигрышный сценарий, тем более что у Зеленского и партии «Слуга народа» нет той поддержки, которая была в 2019 году.

«Тем более что крупные игроки имеют выходы и на международные инстанции – от Европейского суда по правам человека и до международного коммерческого арбитража. Поэтому «война Офиса президента против всех» – это изначально проигрышный сценарий. Если не сказать прямо авантюра, потому что на дворе не 2019 год, когда избиратель радостно поддерживал все, что связано с Зеленским и «слугами народа», – резюмировал политический эксперт, кандидат политических наук Сергей Годный.