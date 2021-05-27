Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского сфабриковала дело против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука и обвинила его в госизмене за связи с Россией. Но в то же время "95 квартал" Зеленского продолжает спокойно вести бизнес в РФ, продавая права на показ телесериала "Папик", а у жены президента есть квартира в оккупированном Крыму, за которую она постоянно оплачивает коммунальные услуги.

Украинцы видят всю абсурдность и циничность политиков двойных стандартов и считают, что дело против Медведчука является попросту расправой Зеленского со своим конкурентом. Своим мнением граждане поделились в передаче "Чуємо кожного".

"У Зеленского единственный реальный оппонент - это Медведчук. Поэтому это прямая расправа с политическим конкурентом. Скорее всего у Офиса президента был расчет на то, что они его таким образом запугают, но ничего не получилось" - отмечает житель Николаева.

"Это политические преследования, [власть] высасывает из пальца какие-то уголовные дела и тем самым убирает своих политических конкурентов", - говорит киевлянин.

"Оппозиция должна быть всегда, она что-то предлагает, она создает лучший фон работы", - считает одессит.

"Это политический заказ. Мы же видим, как он (Медведчук - ред.) предлагал организовать круглый стол насчет Донбасса. прекратить войну. Зеленский же на это не идет", - заявляет еще один житель Одессы.