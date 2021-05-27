также в разделеПолитика
AirFrance отменила рейс в Москву: РФ не дала разрешения из-за маршрута в обход Беларуси 13
Суд обязал Шкиряка опровергнуть ложь в адрес Виктора Медведчука 17
Дуда: Россия – не нормальная страна, а государство-агрессор 25
Правительство Германии отвергло идею лидера «Зеленых» о поставке Украине оружия 18
По законопроекту еженедельно: КИУ назвал депутатов-рекордсменов Рады 13
Кальченко: Зеленский подкупает экспертов СБУ наградами, чтобы те продолжили клеветать на Медведчука 15
Коломойский: Смешно говорить, что у меня нет возможности влиять на кого-то 23
Дяченко обвинил Запад в двойных стандартах из-за репрессий против Медведчука 24
Бортник: Ситуация вокруг Медведчука – элемент недобросовестной политической конкуренции 27
Белецкий: Протасевич работал журналистом на Донбассе 15
Кабмин согласовал назначение Черной на пост главы Кировоградской ОГА 11
Американская газета подчеркивает, что доказательства прокуроров по делу Медведчука были неубедительны 32
Западные социологи: В украинский парламент проходят 5 партий, в лидерах «Слуга народа» и ОПЗЖ 28
У Ахметова отреагировали на «антиолигархический закон» Зеленского 96
Лукашенко заявил, что рейс Ryanair «заминировали» из Швейцарии 19
Ректор КНУ им. Шевченко призвал забрать у Лукашенко звание почетного доктора 16
Политсоветники «нормандской четверки» обсудят прекращение огня и обмен пленными 24
Байден объяснил, почему нет санкций против Nord Stream 2 41

 Нынешняя власть в лице президента Владимира Зеленского сфабриковала дело против лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука и обвинила его в госизмене за связи с Россией. Но в то же время "95 квартал" Зеленского продолжает спокойно вести бизнес в РФ, продавая права на показ телесериала "Папик", а у жены президента есть квартира в оккупированном Крыму, за которую она постоянно оплачивает коммунальные услуги.

Украинцы видят всю абсурдность и циничность политиков двойных стандартов и считают, что дело против Медведчука является попросту расправой Зеленского со своим конкурентом. Своим мнением граждане поделились в передаче "Чуємо кожного".

"У Зеленского единственный реальный оппонент - это Медведчук. Поэтому это прямая расправа с политическим конкурентом. Скорее всего у Офиса президента был расчет на то, что они его таким образом запугают, но ничего не получилось" - отмечает житель Николаева.

"Это политические преследования, [власть] высасывает из пальца какие-то уголовные дела и тем самым убирает своих политических конкурентов", - говорит киевлянин.

"Оппозиция должна быть всегда, она что-то предлагает, она создает лучший фон работы", - считает одессит.

"Это политический заказ. Мы же видим, как он (Медведчук - ред.) предлагал организовать круглый стол насчет Донбасса. прекратить войну. Зеленский же на это не идет", - заявляет еще один житель Одессы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
11
Теги