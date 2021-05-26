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Нынешняя власть дошла до крайней точки цинизма: президент Украины Владимир Зеленский наградил госнаградами экспертов СБУ за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений против лидера оппозиции Виктора Медведчука. Об этом пишет журналист Александр Кальченко, передает 112 Украина.

«Вы можете вспомнить хоть один прецедент, когда глава государства в открытую подкупает должностных лиц только для того, чтобы они склепали на коленке документы против своих политических оппонентов? Я лично - нет.

А здесь мы имеем целый указ президента от 25.03.2021 о награждении государственными наградами сотрудников СБУ, среди которых: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Это те люди, которые, по словам депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина, занимались незаконным составлением и выдачей заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», – отметил он.

«Зеленский окончательно дошел до дна, если так открыто и нагло вручает медальки тем, кто заведомо нарушает все мыслимые и немыслимые законы. О каких реформах, о каком будущем нашей страны может идти речь, если президент даст команду «фас», а его «верноподданные» за одну ночь нароют все, что нужно для того, чтобы отправить за решетку даже кристально честного человека.

В нормальном государстве, где верховенство права - не пустой звук, уже давно произошли бы громкие отставки и увольнения с последующей уголовной ответственностью. Однако в нашем государстве и дальше будет вестись «охота на ведьм», уничтожаться свобода слова, преследоваться инакомыслящие под красивым лозунгом «борьбы с врагами», – подытожил Кальченко. 
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