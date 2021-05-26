Все политики, которых Президент Украины Владимир Зеленский считает потенциально опасными для своей власти, подвергаются преследованию, поэтому обвинение председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене ‒ это элемент недобросовестной политической конкуренции. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сказал директор Украинского института политики Руслан Бортник.

Эксперт подчеркнул, что методы власти в каждом отдельном случае могут отличаться, но цель одна ‒ устранение политических оппонентов.

«Все политические лидеры или политические конкуренты, которые потенциально опасны для власти, попадают под давление. Поводы разные. Инструменты тоже могут отличаться. Но все имеют проблемы», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что все, кто, по мнению Зеленского, представляет для него опасность, неизбежно сталкиваются проблемами.

«Кто сегодня из тех, кто конкурирует с Зеленским не имеет проблем с Зеленским? Все, кто с ним конкурируют где-либо ‒ начиная с Медведчука, Порошенко, Кличко, заканчивая Тимошенко или кем-то еще, – все имеют какие-то проблемы с Зеленским», – отметил политолог.

По мнению Руслана Бортника, уголовное преследование Виктора Медведчука является как раз элементом такой недобросовестной политической конкуренции.

Напомним, 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Офис генерального прокурора обвиняет политика в государственной измене. Комментируя обвинения, Медведчук заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает, что цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине.