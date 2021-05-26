Комитет избирателей Украины проанализировал показатели законодательной работы Верховной Рады, определив депутатов, которые подают самое большое количество законопроектов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе КИУ.

По данным КИУ, отдельные народные депутаты демонстрируют высокие показатели регистрации законопроектов, регистрируя новые проекты законов фактически каждую неделю.

Среди ТОП 10 депутатов, которые зарегистрировали наибольшее количество законопроектов:

1. Наталья Королевская («Оппозиционная платформа За жизнь») - автор 240 законопроектов;

2. Юрий Солод (ОПЗЖ) - 221 законопроектов;

3. Галина Третьякова («Слуга народа») - 178 законопроектов;

4. Даниил Гетманцев («Слуга народа») - 177 законопроектов;

5. Михаил Цимбалюк (ВО «Батькивщина») - 173 законопроекта;

6. Дмитрий Любота («Слуга народа») - 172 законопроекта;

7. Сергей Гривко («Слуга народа») - 164 законопроекта;

8. Юлия Тимошенко (ВО «Батькивщина») - 154 законопроекта;

9. Георгий Мазурашу («Слуга народа») - 151 законопроект;

10. Ярослав Железняк («Голос»), Лариса Билозир («Доверие») - 145 законопроектов.

В общем 37 народных депутатов за полтора года работы Верховной Рады стали авторами уже более 100 законопроектов.

«Стоит отметить разнообразие тематики законопроектов, которые подают народные депутаты. К примеру, Королевская является членом Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, но при этом подает законопроекты на тему сельского хозяйства, выполнения Минских соглашений, образования, игорного бизнеса, законодательства о референдумах. Похожая ситуация и у других депутатов-рекордсменов», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«Проблема заключается не столько в количестве законопроектов, сколько в их качестве. Большинство документов подаются депутатами без надлежащего профессионального обсуждения на стадии разработки. В результате законопроекты часто являются некачественными, что приводит к проблеме законодательного спама. Депутаты часто злоупотребляют возможностями для регистрации законопроектов, подавая десятки малосодержательных инициатив. Несмотря на то, что большинство из них фактически не имеют шансов быть принятыми, таким образом парламентарии могут отчитываться перед избирателями о своей законодательную «эффективность», - добавил Кошель.

В целом за время работы ВР IX созыва народные депутаты зарегистрировали 2997 проектов законов.