также в разделеПолитика
Кремль: Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве 8
Обнародован законопроект Зеленского об основах национального сопротивления 15
Столтенберг: РФ оставила у границ Украины десятки тысяч военных 8
Генсек ОБСЕ посетит Украину 10
Известная украинская телеведущая: Процесс по делу Медведчука покажет власти, что политика – не шоу 32
Беларусь направила Украине ноту протеста из-за решения прекратить авиасообщение 33
Украина предложила государствам и компаниям летать вместо Беларуси через Украину 17
Информагентство Associated Press опубликовало материалы с критикой украинской власти за преследование Медведчука 65
Кузьмин: Два года Зеленского при власти – это сплошные провалы и отсутствие какого-либо успеха 17
Украина с 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью 29
Зеленский подписал закон, упрощающий госрегистрацию рождения, брака и смерти 27
Евросоюз вызвал посла Беларуси 20
Шмыгаль срочно созывает Кабмин по авиасообщению с Беларусью 26
Медведчук - политик, которого будут ставить в пример. А о Зеленском вскоре никто и не вспомнит 44
Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения с Беларусью 22
Окружение втягивает Зеленского в «войну всех против всех», а это рискованная авантюра – Куракин об атаке на Медведчука 41
Поворозник будет судиться с Арахамией и Верещук 20
В Офисе Президента предполагают, что ни один судья не рискнет назначить Медведчуку реальный срок 88

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о награждении ряда сотрудников СБУ, в числе которых и эксперты, составившие заведомо ложные заключения по делу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

 «Как видите, в числе обласканных оказались два преинтереснейших персонажа: Будко Татьяна Владимировна, эксперт НИИ специальной техники и судебных экспертиз СБУ, и Свинцицкий Андрей Викторович, директор этого самого института. Как думаете, за какие такие заслуги Зеленский наградил этих СБУшных экспертов? Правильно, за незаконное составление и выдачу заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», – отметил парламентарий.

Ренат Кузьмин подчеркнул, что эксперты СБУ не имели права проводить экспертизы по делу Медведчука, соответственно, можно говорить о том, что эти государственные награды являются взяткой от Президента. 

«Дело даже не в том, что Верховный суд признал незаконным проведение судебных экспертиз экспертами, находящимися в подчинении органов, назначивших эти самые экспертизы. И даже не в том, что дело против нардепа Медведчука было незаконно зарегистрировано следователем СБУ, а не генпрокурором. И даже не в том, что заключение "экспертов" по содержанию похоже на бред сумасшедшего. Дело в том, что государственные награды были вручены Президентом Зеленским СБУшным экспертам в качестве взятки за составление и выдачу незаконных заведомо ложных экспертных заключений по делу Медведчука», – написал Кузьмин.

Парламентарий уверен, что Европейский суд по правам человека в этом вопросе однозначно станет на сторону Виктора Медведчука и констатирует грубое нарушение прав лидера ОПЗЖ и политическую мотивацию его уголовного преследования.

«В нормальном цивилизованном государстве обнародование такой информации вызвало бы настоящий скандал с последующими отставками и импичментом. Но только не у нас. У нас и дальше дяди, облеченные властными полномочиями, будут хмурить бровки и вещать нам с телеэкранов про "боротьбу з олігархами, орендаторами державних дач і п&apos;ятою колоною Кремля"», – убежден народный депутат Украины.

Кроме того, Ренат Кузьмин напомнил, что за узурпацию власти и фабрикацию уголовных дел против политических оппонентов предусмотрена уголовная ответственность, и после «неизбежной смены власти всем причастным к этой политической афере» придется ответить перед законом.

«Депутатами ОПЗЖ готовятся заявления о привлечении к уголовной ответственности и экспертов СБУ, и их высоких покровителей. Похоже, дело Медведчука скоро заиграет новыми красками», – резюмировал парламентарий.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, сам политик заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги