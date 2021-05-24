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Окружение президента втягивает Владимира Зеленского в «войну всех со всеми». Об этом пишет политический обозреватель Алексей Куракин, анализируя основные тезисы, прозвучавшие во время итоговой пресс-конференции «Два года каденции» президента Владимира Зеленского.

«Если говорить о политике, то обратите внимание, что «слуги» втягивают Владимира Зеленского в «войну всех со всеми». Сегодня Зеленский воюет не только против политических титанов вроде Петра Порошенко и Виктора Медведчука, но и против «капитанов бизнеса» в лице крупных предпринимателей», – поясняет журналист.

«Мощные политические и экономические игроки обладают медиаресурсами, деньгами и контролируют десятки депутатских голосов в Верховной Раде», – подчеркивает он.

По словам Куракина, война против таких влиятельных фигур как Порошенко и Медведчук – это очень рискованный сценарий для Зеленского и «слуг народа». В качестве примера он приводит недавний случай, когда Виктор Медведчук устроил власти «Сталинград», разгромив в суде все обвинения против себя.

«Во-первых, еще никто и никогда не выигрывал войну на два фронта. Во-вторых, мощные игроки потому и считаются мощными, что обладают ресурсами и умеют дать серьезный ответ. Это наглядно показал, например, тот Сталинград, который власть получила в суде от Медведчука. Да и сейчас не лето 2019 года, когда рейтинги Зеленского и «слуг» зашкаливали. Сейчас подобные авантюры будут очень дорого стоить», – аргументирует журналист.

 «Конечно, когда в Офисе президента увидят, как обрушился рейтинг Зеленского, то резко пойдут на попятную. Главное, чтобы не было слишком поздно…» – предостерегает политический обозреватель Алексей Куракин.
ForUm

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