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Ведущий украинский политик, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, был помещен под домашний арест через несколько дней после обвинения в государственной измене, что является частью широкой кампании украинской власти против оппозиции. Об этом пишет одно из крупнейших в мире информационных агентств Associated Press.

В публикации уточняется, что Украина предъявила обвинение в государственной измене высокопоставленному оппозиционному политику, который выступает за диалог с Россией, а также, что Виктору Медведчуку инкриминируют передачу российским властям лицензий на добычу нефти и газа с одного из месторождений в Крыму и разглашение секретных данных о размещении украинских воинских частей.

«Прокуратура обратилась в киевский суд с просьбой посадить Медведчука в тюрьму, но вместо этого судья назначил домашний арест», – пишет информагентство.

Associated Press отмечает, что Медведчук, который возглавляет крупнейшую оппозиционную фракцию в украинском парламенте, отрицает обвинения, выдвинутые против него на прошлой неделе, и заявляет, что они политически мотивированы.

«Новые обвинения являются частью более широкой кампании против Медведчука, начатой властями в феврале, когда его финансовые активы были заморожены на три года. В феврале власти также закрыли три оппозиционных телеканала: “112 Украина”, ZIK и NewsOne, которые также связывают с Медведчуком», – подчеркивает информагентство.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. Прокуроры требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Комментируя выдвинутые обвинения, парламентарий отметил, что политическое давление и уголовное преследование, осуществляемые действующей властью через правоохранительную систему, направлены на уничтожение оппозиции как политической силы, способной составить конкуренцию президентской партии.
ForUm

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