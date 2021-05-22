Вчера на заседание Киевского апелляционного суда пришли народные депутаты от фракции партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с ходатайством взять на поруки своего коллегу, председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Выступая в зале суда, Нестор Шуфрич напомнил прокурорам и людям в мантиях, что Виктор Медведчук является народным депутатом и домашний арест лишает его возможности осуществлять свои полномочия и представлять народ Украины в парламенте.

«Сегодня Медведчук является действующим народным депутатом Украины. И то, что он лишен возможности выполнять свои полномочия депутата, это значит, что народ Украины лишен возможности через своего представителя в Верховной Раде Украины принимать участие в выполнении полномочий своих властей, что гарантируется Конституцией. Ведь носителем власти является народ, а его представитель не может представлять своих избирателей, которые ему доверили это. Может так случиться, что 150-й голос при создании ВСК, или 226-й голос, который является решающим при принятии законов Украины, или 300-й голос при внесении изменений в Конституцию Украины, или, возможно, и 338-й голос, окончательный для утверждения импичмента Президента, как раз может быть использован народным депутатом Украины Виктором Владимировичем Медведчуком. Он вынужден этой пленарной неделе не являться на заседания Верховной Рады Украины», – сказал нардеп.

При этом, подчеркнул Нестор Шуфрич, после выдвинутых ему обвинений Виктор Медведчук никуда не убегал, от следствия не прятался, а сам пришел в прокуратуру, чтобы получить уведомление о подозрении. А это означает, что он готов всеми законными способами доказывать свою невиновность и абсурдность обвинений против него.

«Хочу обратить внимание высокого суда, что 8 мая Медведчук вернулся в Украину. А информация о подозрении в открытом информационном пространстве уже была. И после того, как прокуратуре не удалось вручить повестку по подозрению, Медведчук сам пришел в прокуратуру и тем самым проявил сознательность и желание работать со следствием с целью доказать свою непричастность к тем обвинениям, которые выдвинуты. Поэтому прошу доверить нам взять на поруки Виктора Владимировича Медведчука», – сказал, обращаясь к судьям, Нестор Шуфрич.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что действующая власть пытается повысить свой рейтинг за счет дешевого пиара на преследовании оппозиции.